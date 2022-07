Test QI – Illusione Ottica: metti alla prova la tua intelligenza selezionando tutti i punteggi B nel set D.

Test QI – Illusione Ottica: Quando attraversiamo diverse situazioni della vita, tendiamo a vedere solo ciò che vogliamo vedere, usando una sorta di filtro. Un’illusione ottica è una straordinaria illustrazione di un oggetto, un design, un’immagine o una serie di oggetti. Esistono molti tipi di illusioni ottiche come illusioni fisiche, fisiologiche e cognitive. Queste illusioni ottiche fanno anche parte del regno psicoanalitico perché fanno luce sul tuo livello di intelligenza. Diamo un’occhiata a una di queste illusioni ottiche in cui il tuo QI verrà testato rilevando B nel gruppo D.

Metti alla prova il tuo QI individuando le sette persone e il gatto in questa illusione ottica.

Metti alla prova il tuo QI individuando B nel gruppo D.

Quanti cerchi riesci a individuare in questa illusione ottica?

Se vuoi superare questo test del QI, devi solo selezionare tutte le lettere B in un gruppo di lettere D. Questo test del QI ti chiederà di trovare le lettere B nel gruppo D per testare la tua intelligenza. Questo puzzle, che funge da illusione ottica, rivelerà se hai un alto livello di intelligenza.

Metti alla prova il tuo QI scoprendo i panda nascosti in questa illusione ottica a zigzag.

La sfida è determinare il massimo b nel gruppo d, che ti farà sapere se hai un QI superiore alla media.

Suggerimento: guarda ogni riga una per una.

Questa illusione ottica è un altro modo divertente per testare il tuo QI. Tuttavia, fare un vero test del QI è un buon modo per scoprire il tuo livello di QI.

Quante B hai individuato in 20 secondi?

Alcune persone saranno in grado di rilevare tutti i b in 10 secondi, mentre altri dovranno concentrare un po’ gli occhi sull’illusione. Ecco le quattro b nascoste nel gruppo d:

Se riesci a trovare tutti i punteggi B, allora sei considerato un genio e hai un QI superiore alla media. Ovviamente hai una passione per la perfezione, ami sfidare te stesso e apprezzi la varietà. Sei anche in grado di risolvere i problemi con un’eccellente immaginazione.

Significa anche che sei impegnato nella tua estetica personale, eccelli nella ricerca di problemi e soluzioni e hai una spinta alla creatività. Hai anche una sfrenata immaginazione e una mente aperta.

Un’altra spiegazione per questo risultato è che sei “molto intelligente!” Dal momento che sei stato in grado di selezionare la maggior parte dei diplomi di laurea tra le D, sei considerato uno studente anticonformista e veloce con molteplici abilità e interessi. Significa anche che ti annoi facilmente se non sei coinvolto e hai costantemente bisogno di stimoli nelle tue aree di passione.

Più basso trovi una B, minore sarà il punteggio del test sul tuo QI.

Le illusioni ottiche forniscono sempre una visione approfondita di come funziona il nostro cervello. Combinazioni specifiche di colori, luce e motivi possono ingannare le nostre menti nella percezione visiva di qualcosa che non c’è. Dicci, hai notato un panda nascosto in questa illusione ottica?