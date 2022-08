È morta all’età di 32 anni l’attrice Sharlby Dean, la Palma d’Oro “No Filter”

L’attrice e modella Sharlby Dean è morta lunedì a New York all’età di 32 anni. Ha suonato in “Sans Filtre”, la Palma d’Oro al Festival di Cannes di quest’anno.

Pubblicato il 30/08/2022 alle 20:57 Tempo di lettura: 2 minuti



IlUna portavoce, confermando le informazioni della stampa specializzata, ha annunciato la morte dell’attrice e modella sudafricana Sharlby Dean, personaggio del film “Senza filtro” Palma d’Oro al Festival di Cannes di quest’anno, a New York, all’età di 32.







“È orribile”, ha risposto il rappresentante dell’attrice all’AFP via e-mail, aggiungendo “informazioni confermate da TMZ”, il media statunitense di riferimento per le celebrità. Secondo questo sito e i media, Sharlby Dean è morta “improvvisamente” lunedì in un ospedale di New York.

Non erano disponibili informazioni sulle cause della sua morte, in particolare su una possibile malattia contro la quale avrebbe lottato.

In Without a Filter (“Triangle of Sadness” in inglese) dello svedese Robin Ostlund, Sharlby Dean interpreta Yaya, una modella importante e influente, ossessionata dalla sua immagine e dalla sua carriera, a cui viene offerta una crociera di lusso con il suo bambino, un’amica che è anche un modello. .

Cinque anni dopo The Square, Robin Ostlund ha vinto la sua seconda Palma d’Oro a maggio al 75° Festival di Cannes con questa divertente satira dei ricchi e dei ricchi, che è stato valutato come il film più divertente di Cannes.







Secondo la stampa specializzata, Charlie Dean Creek è nato il 5 febbraio 1990 a Cape Town, in Sud Africa, ha iniziato a fare la modella all’età di sei anni, per poi lavorare sugli schermi dall’età di vent’anni con i primi due film sudafricani: ” Spud” nel 2010 e “Spud 2” nel 2013, con John Cleese in particolare. L’abbiamo vista anche nel 2017 in un film horror americano, Don’t Sleep, e l’anno successivo in An Interview with God (“Intervista con Dio”).