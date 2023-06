Tennis. Barletta (CH) – Laurent Locoli è stato fermato dall’azzurro Agamennone nei quarti di finale.

Lorenzo LocoliIl numero 178 del mondo ha giocato i suoi quarti di finale questo venerdì La sfida di Barletta. Ha vinto un acceso derby contro il giovane Essone Titouan Droghet Nel turno precedente aveva segnato due punti per sconfitta, contro l’italiano corso Franco Agamennone, classificata n°3, è arrivata in semifinale. Nel 2016, Habs ha acquisito Transalpine da Santa Margherita de Pula per $ 25.000. Questa volta lo è Agamennone Colui che aveva l’ultima parola. Anche se gli Habs hanno aiutato a vincere il primo set ea sfondare per primi nel secondo set, hanno perso 7-5, 6-2 dopo 2 ore di gioco.

Video – Benoit Jody a fine 2022, carriera in pieno dubbio

Benoit si è innamorato della vecchia conoscenza fin dall’inizio.

Benoît Jodi Mai paura delle grandi differenze. In dieci giorni, passa dal duro all’aperto alla terra battuta dopo essere andato al chiuso! Dopo aver visitato la casa, fallo Marsiglia -, il francese, 164° classificato al mondo, ha aperto martedì la sua stagione al Challenger italiano di Ochre. Barletta. Testa di serie numero 4, ha attaccato contro l’Argentina Taverna Santiago Rodríguez, 254° al mondo. Un giocatore con il quale ha avuto un leggero disaccordo Tenerife (Nota del redattore: non si sono stretti la mano) Il 30 gennaio…

Questo martedì le condizioni erano più complicate per la partita di Habs con molto vento. La competizione tra i due è stata ancora una volta molto serrata e tesa. Taverna Santiago Rodríguez Un’emozionante vittoria per 6-2, 4-6, 6-4. Piers, certamente irritato dal comportamento dell’avversario, ha lasciato il campo con una standing ovation piuttosto che stringere la mano all’argentino, come aveva fatto a Tenerife qualche settimana prima. L’Avinonnaise ha incatenato la sua terza sconfitta consecutiva. sono stati invitati per i seguenti titoli Monte CarloPossiamo vederlo nella roccia.