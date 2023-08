sana associazione di frontiera; Montreal all’orizzonte

“Abbiamo avuto anni difficili con la pandemia, ma ci siamo ripresi in modo straordinario. Il nostro campionato non è mai stato più sano. Stiamo stabilendo record di presenze in tutti e quattro gli angoli dell’arena. Ci aspettiamo che l’entusiasmo continui e cresca, “, ha detto il commissario Steve Tassler.

I piani di espansione possono essere realizzati anche a brevissimo termine. Una formazione e forse due nuove formazioni possono essere aggiunte dall’inizio della prossima campagna.

“Amiamo tutti i nostri team e le persone in cui si trovano. Vogliamo continuare a crescere. Stiamo per ufficializzare l’arrivo di un nuovo team e stiamo discutendo approfonditamente con altre due città. Sarebbe sicuramente più facile creare due nuovi squadre, ma non vogliamo affrettare le cose se non la seconda squadra non era pronta”.

Nella migliore delle ipotesi, 18 squadre entreranno nella stagione 2024. Se tutto ciò accadrà, è previsto un riassetto divisionale. Così il campionato passa da due divisioni di otto squadre a quattro divisioni di quattro squadre. Ciò avrebbe anche l’effetto di creare o accentuare rivalità naturali. Basti pensare a quello tra Quebec e Trois-Rivières, per esempio.

“Più squadre aggiungiamo, più chiaro diventa lo scenario delle quattro divisioni. Le rivalità sono importanti per tutti i mercati. Sta creando frenesia e un campionato con quattro divisioni lo renderà possibile.

Non importa quante squadre, Capitals de Quebec e Aigles de Trois-Rivières si incontreranno almeno 12 volte l’anno prossimo, più di 2.023 volte.

Montreal: la mia città preferita

Montreal è stata nominata più volte dal commissario come luogo preferito per una squadra della Frontier League. Tuttavia, è un progetto a medio-lungo termine a causa della mancanza di infrastrutture.

“Montreal è sicuramente in cima alla nostra lista di priorità. Abbiamo avuto molte discussioni con investitori seri e ci piacerebbe davvero costruire una squadra lì. Tuttavia, non è qualcosa che è immediatamente possibile perché nessuno stadio è abbastanza grande per ospitare una formazione professionale .

Montreal ha fatto un’ottima impressione all’inizio della stagione quando la partita al Gary Carter Stadium tra gli Eagles e gli Schaumburg Boomers è andata esaurita. Anche Tahsler era a disposizione per vedere l’entusiasmo.

“L’atmosfera era fantastica. I fan hanno davvero risposto. Ha dimostrato ancora una volta che Montreal è un mercato del baseball. Vogliamo essere il campionato che segnerà il ritorno del baseball professionistico a Montreal. Avere quattro squadre canadesi sarebbe una grande notizia. Si tratta di quattro città molto diverse, ma ognuna ha il suo fascino e le sue attrazioni. Stiamo lavorando sodo per realizzare questo progetto”.

Corsi popolari canadesi

Ottawa, Quebec e Trois-Rivières sono le tre squadre attualmente basate in Canada. Anche se erano in minoranza delle 16 formazioni del circuito, erano molto apprezzate dalle autorità della Border League.

“Ci piace avere i mercati canadesi. Sono ottimi per il nostro campionato. I sostenitori sono molto entusiasti. Alcune città degli Stati Uniti hanno residenti di lingua francese, quindi a loro piace guardare le partite in francese. Ottawa, Trois-Rivières e Quebec sono franchise molto importanti”.

Nonostante la stagione difficile, le buone parole sono arrivate per gli Eagles. Il franchise festeggia anche quest’anno il suo decimo anniversario.

“È così divertente poter lavorare con tutti i membri dell’organizzazione. Sono tutti impegnati a rendere gli Eagles il miglior franchise possibile. Vogliono sempre aumentare la qualità del prodotto che forniscono alla comunità”.