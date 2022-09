Tempo per il fine settimana: grande miglioramento nelle Giornate del patrimonio

Tra il sistema di bassa pressione che sarà evacuato verso l’Europa centrale e il rafforzamento di un anticiclone sull’Irlanda, il tempo migliorerà in tutta la Francia. Ma il flusso settentrionale comporterà un notevole calo delle temperature, che saranno al di sotto delle medie stagionali, soprattutto al mattino. In questo contesto possono comparire piccole gelate bianche precoci a bassa quota, anche in pianura, in campagna.

Il fine settimana migliora

SabatoI periodi di sole saranno generosi a ovest. A nord della Senna fino al Rodano-Alpi, invece, il cielo sarà più misto e ci saranno rischi di rovesci verso il confine belga e tedesco al freddo. Vicino al Mar Mediterraneo, avrai tempo sereno sotto l’influenza di venti costanti. Il maestrale e la tramontana possono raggiungere i 100 km/h mentre i venti da ovest possono arrivare a burrasca sui promontori corsi. Alcuni temporali isolati possono scoppiare anche nella riviera di Nizza.

DomenicaLe condizioni cambieranno poco, con tempo soleggiato continuo a ovest ea sud e più nuvole a est ea nord. Nel Mediterraneo il Maestrale e la Tramontane saranno sensibilmente inferiori rispetto al giorno precedente, soffiando ad una velocità di circa 70 km/h. Dalle Alpi Marittime alla Corsica il sole e le nuvole si alterneranno, ma il pericolo dei temporali scomparirà. Il sole sarà leggermente oscurato ad ovest, ma il tempo in queste zone è sicuramente il più piacevole, nonostante la buona freschezza mattutina.

Basse temperature e rischio di leggere gelate al mattino

Con i venti in direzione nord, le temperature scenderanno bruscamente rispetto alla settimana. Farà freddo al mattino, tra 5 e 14 °C da nord a sud, con possibilità di gelate bianche nel nord-ovest del paese in campagna (Bretagna, Normandia). Nel pomeriggio le massime saranno generalmente comprese tra 15°C vicino al Canale della Manica e 25°C nelle regioni mediterranee. Queste saranno temperature al di sotto della media da 1 a 3 gradi Celsius. Dovrai pensare a tirare fuori i tuoi grandi maglioni dall’armadio la mattina e riaccendere dei piccoli fornelli!