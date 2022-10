“Temperature straordinarie” previste per questo fine settimana

Ottobre sta volgendo al termine, eppure il termometro segna la fine dell’estate più della prima settimana di Halloween. Questo giovedì, infatti, sono stati registrati più di 24,4 gradi a Rupt-sur-Moselle e più di 19 gradi a Markstein. Notevolmente morbido per questo periodo dell’anno, come spiegato da Quentin Pierre D Meteo Vallees Squadra.

“È davvero eccezionale queste temperature. Ciò corrisponde a valori generalmente osservati alla fine di agosto all’inizio di settembre, ma non ad ottobre. Dai 24 o 25 gradi in pianura e in fondo alle valli in questo momento, nessuno ne aveva sentito parlare, “sostiene il previsore volontario prima che stabilisse che questo episodio avrebbe raggiunto” un climax venerdì e sabato, con temperature che supererebbe i 20 gradi. sopra i 1000 metri.