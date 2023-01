“Temo un forte aumento dei prezzi del gasolio”: i motivi di preoccupazione di Damien Ernst

Il prezzo di un barile di petrolio non esplode, il prezzo del gasolio continua a salire insidiosamente. Ciò è dovuto principalmente al fatto che in Europa c’è una carenza di capacità di raffinazione del diesel e ci manca il petrolio pesante per produrre diesel “, spiega Damien Ernst, che si riferisce pessimisticamente alla data del 5 febbraio. È già in questo giorno che il entrerà in vigore il divieto sui prodotti petroliferi raffinati, entrerà in vigore la Federazione Russa (l’embargo sul greggio è in vigore dal 5 dicembre), quindi da quel momento in poi i problemi con la capacità di raffinazione del petrolio in Europa saranno maggiori”. il mondo non può fare a meno del diesel russo in questo momento, e con l’avvicinarsi di questo divieto, temo che il mercato del diesel si restringa, che il prezzo salga vertiginosamente e che per mesi e mesi ci ritroveremo a un prezzo più alto di quello che abbiamo attualmente “, afferma lo specialista dell’energia.

Tutto dipenderà dai russi.

Ma quanto più può andare il diesel? “Non voglio dare un numero a caso”, risponde Damien Ernst, prima di menzionare il fattore che sarà decisivo in questo potenziale aumento: “Tutto dipenderebbe dalla latitudine dei russi e dal modo in cui si stavano dirigendo altrove e dal diesel che stavano inviando in Europa o negli Stati Uniti.Se la Russia non lo fa, il prezzo del diesel potrebbe salire molto in alto. “Ci sarà solo una carenza di diesel e, come abbiamo visto con il gas, può verificarsi il seguente fenomeno: il prezzo salirà bruscamente, per uccidere la domanda in una certa misura, e quindi riequilibrare i mercati”, continua.

Per Damien Ernst è importante, per quanto possibile, anticipare questo aumento del prezzo del diesel. Come faccio ? “Di fronte a questo pericolo, consiglio alle persone che hanno una caldaia a gasolio e possono farla funzionare in sicurezza riempiendo la caldaia ora, prima che entri in vigore l’embargo russo”.