Tecnica militare per addormentarsi in soli 2 minuti

Lo è anche Lauren Sokiasian

Non è sempre facile dormire la sera a causa delle preoccupazioni della vita quotidiana. Per raggiungere questo obiettivo, questo metodo utilizzato dall’esercito dovrebbe aiutarti.

Il sonno è essenziale per restare e mantenersi in salute. Tuttavia, molti belgi soffrono di risvegli notturni, insonnia o difficoltà a dormire. Alla fine, questo può portare a problemi come stress, ipertensione, irritabilità o persino aumento di peso. Quindi dovresti parlare con un medico se persiste nel tempo.

Tecnica militare per addormentarsi velocemente

I soldati dovrebbero poter dormire ovunque e in qualsiasi momento. Per fare questo, usano una tecnica simile al rilassamento e alla meditazione.

Iniziamo concentrandoci sulla respirazione rilassando uno per uno tutti i muscoli del corpo. Agendo come un'onda, rilasseremo prima il viso, poi il collo e le spalle passando alle braccia e alle dita, fino alle dita dei piedi. Devi immaginare un'ondata di calore che attraversa il corpo mentre allo stesso tempo respiri profondamente.

Fatto ciò, dovresti visualizzare uno stato di assoluta calma. Ad esempio: ritrovarti da solo nel mezzo di un'isola deserta sulla spiaggia. Naturalmente la situazione è unica per ogni persona, a seconda di ciò con cui ti senti più a tuo agio.

Dovresti riuscire a dormire più facilmente usando questa tecnica. Secondo gli esperti, ci vuole del tempo prima di sapere come praticarlo correttamente, e circa sei settimane per imparare a rilassare il corpo e calmare la mente. Dopodiché, ci siamo addormentati entro 2 minuti al massimo!