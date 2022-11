Questo comportamento della cantante le è quasi costato il ruolo nel film “Titanic”.

persone e re

L’attore americano si è quasi arrabbiato con James Cameron.

Monumento al cinema. Titanic ha un budget di 200 milioni di dollari per circa 3,5 miliardi di dollari, 11 Oscar e una coppia leggendaria: Jack e Rose. Ma la storia potrebbe essere molto diversa a causa di Leonardo DiCaprio.

Non otterrai il ruolo.

Nel cast completo, James Cameron sa di essere davvero preso di mira arruolando Kate Winslet per il ruolo di una giovane aristocratica con un forte desiderio di libertà. Tocca all’attore americano, noto senza essere una star, tentare l’esperimento. Ma Leo è un po’ arrogante e il regista è il più bravo a parlare di lui. È arrivato e ovviamente ha entusiasmato tutti, me compreso. E io ho detto: ‘Okay, vediamo come te la cavi con Kate’Cameron è stato convocato GQ. Disse: “Vuoi dire che leggo? Oh, non leggo”.Con sgomento del regista, ha aggiunto, che poi è disposto a fargli prendere la porta. “È un film brutale che mi terrà impegnato per due anni, quindi non ho intenzione di rovinare tutto con una decisione sbagliata sul casting. Quindi continuate a leggere o non otterrete la parte”., Urlò. Sentendo la marea cambiare, lo stesso DiCaprio si è licenziato. “Era così negativo, ho anche detto, ‘Azione!’ » In quel preciso momento, Jack è nato sotto i suoi occhi. È nata una stella.