Suo figlio, Louis Ducroet, proclama la buona novella

Louis Ducroet ha annunciato la buona notizia sui suoi social network. Sua moglie, Mary, è incinta. La giovane coppia sembrava radiosa ai festeggiamenti del National Day con tutti gli occhi puntati sulla pancia di Mary. Louis è il primo figlio della principessa Stephanie di Monaco che le offre le gioie di essere nonna.

Louis Ducruet ha annunciato che presto diventerà padre

Marie Ducruet ha avuto problemi a nascondere il suo pancione sabato 19 novembre 2022 alla Corte d’Onore del Palazzo del Principe. Il principe Alberto II è stato anche visto consegnare medaglie ai suoi meritevoli connazionali nel giorno di Festa nazionale del Principato di MonacoEra difficile non guardare la pancia rotonda di Mary, che spuntava da sotto il suo lungo cappotto rosa. E anche la tenerezza che il marito le ha riservato durante tutta la cerimonia sembrava non lasciare dubbi sul lieto evento che attendevano.

Louis e Marie Ducroet durante la festa nazionale di Monaco il 19 novembre 2022, quattro giorni prima che la gravidanza di Marie fosse ufficiale (Foto: David Nivière/Abacapress)

Abbiamo preferito lasciare che fossero Louis e Marie Ducroet ad annunciare loro stessi la notizia. Louis Ducruet, che sabato compirà 30 anni, ha confermato sui social quello che tutti si aspettavano: “Un’avventura sta per iniziare.”Scrive, accompagnando la sua punizione con una foto in cui si trova con sua moglie e il loro cane Pancake. Il cane indossa una maglietta che dice: “Presto sarà il fratello maggiore.” Non conosciamo il sesso del futuro bambino o la data di nascita prevista.

Primo nipote della principessa Stephanie di Monaco

Marie Chevalier e Louis Ducroet si sono incontrati durante la scuola di economia. Si sono sposati a luglio 2019. La giovane di origine vietnamita lavora negli eventi, Louis è noto per le sue attività a Monaco, in campo sportivo. Dal 2020 è responsabile del reclutamento presso la squadra di calcio inglese Nottingham Forest.

La principessa Stephanie di Monaco con i suoi tre figli e la nuora sul balcone del Palazzo del Principe. Louis Ducruet, Marie Ducruet, Camilla Gottlieb e Pauline Ducruet (Foto: Olivier Hoyle/Crystal Pictures/ISOPIX)

Nato il 26 novembre 1992, Louis Ducruet è entrato nella linea di successione dopo il matrimonio dei suoi genitori, la principessa Stéphanie di Monaco e Daniel Ducruet, nel luglio 1995. Louis Ducruet si è unitoOrdine di successione al trono di Monaco retroattivo a tale data. Ora è 15° nell’ordine di successione.La principessa Stephanie è la sorella minore del principe Alberto II, e lei ei suoi nipoti sono in grado dopo i figli di Alberto II e dopo i figli ei nipoti della principessa Carolina di Hannover. Il primo figlio di Louis e Marie Ducrot sarebbe stato il sedicesimo nella linea di successione al trono di Monaco alla nascita, spostando Pauline indietro di un posto.

La principessa Stephanie sarà nonna per la prima volta all’età di cinquantasette anni. Dopo aver sposato Daniel Ducruet, dal quale si è separata nel 1996 e dal quale ha avuto due figli, Louis e Pauline Ducruet, la principessa Stephanie ha dato alla luce nel 1998 una figlia, Camille Gottlieb. Dei tre figli, solo Louis si sposò. Pauline Ducruet ha una relazione da tempo con Maxime Giaccardi. Camille Gottlieb è single.

I Grimaldi sono felici di allargare la loro famiglia

Dopo l’annuncio della gravidanza di Maria, molti dignitari e membri della famiglia principesca hanno reagito pubblicamente. esclamò Camilla Gottlieb: “Sarò il miglior tata!” “. La primogenita del principe Alberto II e cugina di Luigi I ha scritto su Instagram: “Congratulazioni, bella famiglia.” L’ex principessa del Lussemburgo, Tessie Anthony de Nassau, ha condiviso la sua eccitazione su Instagram.

Camille Gottlieb tocca la pancia rotonda di Mary ed è felice di essere una zia (Foto: Laurent Vu/Sipa Press/ISOPIX)

Nata 1 anno prima del Principe Alberto II e 7 anni prima della Principessa Carolina, la Principessa Carolina di Hannover si era già divertita più volte a essere nonna. Il primogenito, Andrea Casiraghi, ha tre figli: India, Sasha e Maximilian. La sua figlia maggiore, Charlotte Casiraghi, ebbe due figli: Raphael Elmaleh e Balthazar Rassam. Il suo secondo figlio, Pierre Casiraghi, ha due figli: Stefano e Francesco Casiraghi. Solo la sua terza figlia, la principessa Alexandra di Hannover, è senza figli o sposata, ma ha una relazione a lungo termine con Ben Sylvester Strutmann.