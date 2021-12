Sul palco, Kanye West implora Kim Kardashian di tornare da lui

persone e re

Giovedì, Kanye West era sul palco per un concerto insieme a Drake. Un’occasione per il rapper di riaffermare la sua speranza di riconciliazione con Kim Kardashian.

Giovedì 9 dicembre 2021, un grande concerto che ho tenuto Kim Kardashian Firmato, con protagonisti arcinemici Kanye West e drake. Dopo anni di polemiche, il rapper si è riunito sul palco del Los Angeles Memorial Coliseum per esibirsi in una performance volta a sensibilizzare sulla necessità di riformare le carceri e il sistema giudiziario negli Stati Uniti. L’evento prende il nome da Larry Hoover, un ex capobanda di 71 anni condannato a sei ergastoli per omicidio, cospirazione, estorsione e riciclaggio di denaro. Con il sostegno di Kim Kardashian e Kanye West, la sua famiglia sta ora lottando per il suo rilascio, credendo che abbia scontato la sua pena dopo quasi cinque decenni di carcere.

“Voglio che torni da me”

Venendo come una famiglia, Kim Kardashian viene fotografata con i suoi figli, tra cui North (8) e Saint (6). Nel frattempo, Kendall Jenner è passata al braccio del suo ragazzo, il giocatore di basket Devin Booker.

Kanye West, che ha trascorso le ultime settimane ad allenarsi dove può Vuole “sistemare” la sua famiglia E per riconquistare la madre dei suoi figli, ha usato ancora una volta la sua piattaforma per implorare Kim Kardashian di tornare da lui. Durante l’esecuzione di una canzone, l’artista di 44 anni ha apportato alcune modifiche ai suoi testi per rivolgersi pubblicamente a Kim. “Voglio che torni da me. Più specificamente, Kimberly”, ha detto al microfono.

Come promemoria, Kim Kardashian ha chiesto il divorzio lo scorso febbraio dopo sei anni e mezzo di matrimonio e mesi di separazione. La procedura è ancora in corso. La star di 41 anni sta attualmente frequentando il comico Pete Davidson.