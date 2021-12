La battaglia di Adele per mantenere segreta la sua storia d’amore con Rich Paul

Riservata alla sua vita privata, Adele rivela nelle colonne della rivista Rolling Stone che sta facendo l’amore perfetto con l’agente sportivo Rich Paul. Tuttavia, voleva mantenere segreta questa relazione il più a lungo possibile.

Adele è più felice che mai con il suo nuovo fidanzato, Rich Paul. La coppia ha formalizzato la loro relazione sentimentale qualche mese fa. Ma il cantante non vuole essere ampiamente pubblicizzato. “All’inizio non ho parlato molto dei miei amici perché volevo tenerlo per me”Rivista Rolling Stone. I due piccioncini si sono conosciuti sulla pista da ballo alla festa di compleanno di un amico comune… qualche anno fa. Adele ricorda che i suoi parenti furono sorpresi dalla notizia. “Nessuno di loro ci credeva.” Lo scorso settembre, per ufficializzare la loro unione, la cantante ha condiviso su Instagram una loro foto in bianco e nero.

In un’intervista con Oprah Winfrey, l’inglese è stata affascinata da ciò che l’ha attratta dal suo ragazzo. “È così divertente e intelligente. È fantastico guardarlo fare quello che fa. È così facile con lui”.“Inoltre, Adèle ci assicura che questa è la prima volta che prova un’osmosi con se stessa”. Mi sento bene, mi amo e sono pronta ad aprirmi all’amore e ad essere amata. È solo tempismo”.

“Baby” di nuovo

La piccola mamma di Angelou che la riempie di felicità, Adele vorrebbe diventare mamma per la seconda volta. “Vorrei avere più figli. Non sarebbe la fine del mondo se non avessi un figlio perché ho gli angeli. Ma sì, ci sto pensando.”