La riconciliazione tra Harry e la famiglia reale rimane “possibile” prima dell’incoronazione | Harry e Meghan fanno un passo indietro dalla famiglia reale

Il libro di Harry, The Substitute, ha avuto un rapido avvio nelle librerie. Il figlio più giovane di Carlo III non risparmia nessuno, specialmente suo fratello di due anni, che chiama il suo “miglior nemico” (continua sotto).

Ufficialmente, Buckingham Palace è rimasto in silenzio dall’uscita del libro, il che è un male. Ma secondo la fonte citata dal Times, “Dobbiamo andare avanti e risolverlo entro aprile”. “Il re ha bisogno che la strada sia sgombra prima dell’incoronazione”, ha detto. Secondo un’altra fonte citata dal quotidiano, Harry e Megan devono essere invitati all’incoronazione affinché la lite familiare non si trasformi in una “distrazione” che getti un’ombra sulla cerimonia.