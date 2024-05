Sul fronte, vicino a Kharkiv, i soldati ucraini fronteggiano l’attacco russo

Guerra in Ucraina: sul fronte, vicino a Kharkiv, i soldati ucraini affrontano l’attacco russo Guerra in Ucraina: sul fronte, vicino a Kharkiv, i soldati ucraini affrontano l’attacco russo (Francia 2)

L’offensiva russa in corso nella regione di Kharkiv sta costringendo i soldati ucraini ad adattarsi e ad abbandonare alcune delle loro posizioni. A Vovchansk i combattimenti erano continui e i soldati dovevano “zigzagare tra i proiettili”.

La battaglia di Vovchansk continua domenica 19 maggio in Ucraina. I soldati ucraini avanzano con difficoltà verso la periferia della città, dove continuano gli attacchi russi. Per raggiungere la base posteriore, un gruppo di soldati deve attraversare il campo per 15 lunghi minuti all’aperto. I droni russi passano in alto. Poi finalmente raggiunsero la foresta.

Erano tornati la sera prima da Vovchansk. “C’erano combattimenti molto ravvicinati in città e i nostri uomini sono ancora in quella zona. Ci sono molte sparatorie“, testimonia Igor, pilota del veicolo corazzato M113.”A terra dobbiamo oscillare tra i colpi di mortaio.” – aggiunge Vitale. Di fronte a questa spinta russa, gli ucraini a volte non hanno altra scelta se non quella di ritirarsi. Droni e bombe sospese colpiscono regolarmente la base.