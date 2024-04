Quando Edith Piaf fece una cover della canzone “Djadja” di Aya Nakamura… davanti a Eric Zemmour: disegnando l'intero “Pocky” da Le Grand Cactus (video)

Oltre alla leggenda del tennis Henri Leconte come guest star (ma anche al comico Arnaud Tsmer che ha parodiato i Belgi e il Grand Cactus) o la parodia della modella del pacchetto di sigarette Gigi Tani (Walikiki), il disegno principale della serata va a Cody e Cécile Giraud che ha coperto Edith Piaf.

Mentre affrontava la controversia che circonda le Olimpiadi, Le Grand Cactus – come al solito – ha deciso di riderci sopra… in una scena seguita da una canzone dal punto di vista del dibattitore Eric Zemmour, interpretato da Cody. “È bello stare tra i bianchi, Dice facendo gesti da corvo. No, ma hai mai avuto paura di un gatto bianco? Mentre il gatto nero… Stanno circolando caricature di risposte razziste. “Abbiamo bisogno di un nome francese“;”Michel Sardou andrà a cantare alla Coppa d'Africa? O “Dicono che la sera dia fuoco… Sì, beh, quartieri e macchine!”

Senza dimenticare chi è arrivato “Si rivolta nella tomba”: Edith Piaf, interpretata dall'attrice francese Cécile Giraud (Dalla coppia Giraud e Stutz, autore anche del divertente giornale in lingua dei segni Revu de France.) ““Jadja, questo non significa niente.”Cody gli lancia un campanello. “E Padam, Padam, Alors?Lei risponde citando una delle sue famose canzoni d'amore. Prima di spiegare. “L'idea è venuta da un orinatoio. Ho sbagliato porta e un giovane analfabeta mi ha detto: 'No, signora, no, signora!' allegro. A seguire l'incredibile interpretazione satirica dell'attrice di “Djadja” Revisited di Aya Nakamura, assistita da Cody nei panni di Zemmour e in modalità “catchana baby”. “Ciao Papi. Ma qué pasa, qué pasa…”; “Ma così non va bene, sei completamente pazzo”; “Mi hai fatto il contrario, ma Zemmour, finirai all'inferno!”

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire ecco.