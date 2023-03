Suggerimenti per prendersi cura dei propri reni – Matin Libre

I reni svolgono diversi ruoli importanti nel corpo umano. Ma il suo compito più grande è garantire la rimozione delle tossine dal corpo espellendo i prodotti di scarto attraverso l’urina. I reni assicurano anche l’equilibrio di acqua e ioni nel corpo. Tuttavia, la sua funzione essenziale è spesso compromessa a causa del consumo di determinati alimenti che non contribuiscono al suo corretto funzionamento. In effetti, la dieta è un fattore importante per mantenere la condizione dei reni. Secondo il post sul miglior sito web di salute, è essenziale evitare di consumare cibi ricchi di agrumi, proteine ​​e ossalati. È dannoso per i reni. Notiamo il consumo di uova, alcol in eccesso, sale, carne rossa, caffè, cola, cioccolato fondente…

Come la carne e il formaggio, le uova sono un alimento acido. Lo squilibrio acido-base favorisce i calcoli renali. Meno cibi acidi mangi, minore è il rischio che si trovino acidi nelle urine e meno sostanze che producono calcoli; Bere alcol in eccesso è dannoso per i reni. Le bevande alcoliche aumentano la pressione sanguigna, che porta alla comparsa di insufficienza renale; Gli zuccheri industriali raffinati che si trovano, ad esempio, nella pasticceria industriale fanno un ricorso eccessivo al pancreas e ai reni. Gli alimenti ricchi di zuccheri raffinati promuovono anche i calcoli renali. Il cioccolato fondente è ricco di ossalato di calcio. La maggior parte dei calcoli del tratto urinario è composta da ossalato di calcio. Per prevenire la formazione di calcoli urinari, limitare in misura minore l’assunzione di cioccolato fondente e altri alimenti ricchi di ossalato di calcio: rabarbaro, arachidi, noci, mandorle, spinaci, asparagi, carne rossa…

L’eccessivo consumo di proteine, in particolare di carne rossa, porta ad un aumento dell’urea o del fosforo, che aumenta il lavoro dei reni. Idealmente, è meglio non superare l’assunzione di 70-100 grammi di proteine ​​al giorno, con preferenza per carni bianche, uova e latticini. Più proteine ​​animali (carne, pesce, uova, ecc.) vengono consumate, più calcio viene escreto nelle urine e maggiore è il rischio di sviluppare calcoli alle vie urinarie. Il consumo eccessivo di caffè aumenta la pressione sanguigna stimolando la circolazione sanguigna. Tuttavia, l’ipertensione è un fattore di rischio per l’insufficienza renale. Due bicchieri di cola al giorno possono raddoppiare il rischio di insufficienza renale. La Coca-Cola contiene acido fosforico. È noto che alti livelli di acido fosforico compromettono la funzione renale e promuovono i calcoli renali. Nel complesso, è stato dimostrato che il consumo di soda è associato a un aumentato rischio di malattia renale cronica. Il formaggio di capra, come altri latticini, è un alimento acidificante. Una dieta acidificante può essere dannosa per i reni, che devono adattarsi all’aumento della secrezione acida per mantenere l’equilibrio acido-base.

Alimenti da mangiare per mantenere i reni

D’altra parte, i cibi alcalini (principalmente frutta e verdura) contribuiscono alla pulizia dei reni e del sistema urinario. Quando il sale viene consumato in abbondanza, la pressione sanguigna aumenta, il che porta alla progressiva sclerosi nei vasi renali. L’ipertensione e il diabete sono tra le principali cause di insufficienza renale e danni ai reni, che portano a un deterioramento della loro capacità di filtraggio. Si consiglia di consumare un massimo di 5 g di sale al giorno e 12 alimenti per prendersi cura dei reni.

olio d’oliva :

Ricco di antiossidanti e minerali, l’olio d’oliva è facile da incorporare nei pasti. Aiuta i reni ad eliminare le tossine dal corpo. Il limone è consigliato per problemi renali minori, e il succo di limone aiuta a depurare i reni grazie alla sua acidità. È particolarmente efficace in caso di calcoli renali. Prezzemolo: uno dei migliori alimenti che aiutano i reni a liberarsi delle tossine e il prezzemolo allevia i calcoli renali e le infezioni del tratto urinario. I frutti rossi sono ricchi di acqua e antiossidanti e i frutti rossi hanno proprietà disintossicanti. Quelli di colore scuro come mirtilli, lamponi e mirtilli rossi sono i migliori per i reni. Tuttavia, mangialo con moderazione a causa del suo alto contenuto di zucchero. Le proprietà antiossidanti dello zenzero sono benefiche per i reni. Mangiare lo zenzero aiuta a liberarsi dalle tossine e allo stesso tempo purifica il sangue e pulisce i reni.

Ortica: grazie alla sua azione depurativa e antisettica, l’ortica previene e cura le infezioni delle vie urinarie eliminando i batteri. Un infuso di ortica fresca o essiccata è l’ideale per il corretto funzionamento dei reni. Le proprietà antinfiammatorie della curcuma la rendono un buon alimento preventivo in caso di infezioni renali o delle vie urinarie. Tanto più che ha anche proprietà antisettiche per alleviarlo.

L’alto contenuto di acqua nell’anguria lo rende un vero e proprio alleato salutare per i reni. Inoltre, le vitamine e i minerali che contiene sono molto utili per il corpo. È un frutto preferito soprattutto in estate per mantenersi ben idratati e aiutare i reni a eliminare le tossine.

Mele: la fibra delle mele è una preziosa sostanza disintossicante. Aiuta ad eliminare scorie e tossine dal corpo. Si consiglia di assumerlo regolarmente per mantenere la salute dei reni.

Tarassaco: i verdi di tarassaco sono tra i migliori diuretici. Lenisce l’irritazione del sistema urinario eliminando la ritenzione idrica e facilita il funzionamento dei reni provocando la minzione. Pertanto, questa pianta previene molte malattie renali e infezioni del tratto urinario. Peperone rosso: contiene una bassa percentuale di sodio e potassio, che sono due minerali da limitare in caso di insufficienza renale, inoltre il peperoncino contiene antiossidanti benefici che aiutano il funzionamento dei reni. Acqua essenziale, l’acqua rimane essenziale ed è uno dei migliori alimenti per i reni. Una corretta idratazione aiuta ad eliminare le tossine e a mantenere il corretto funzionamento del sistema urinario. Inoltre, tra tutti questi alimenti che fanno bene ai reni, è consigliato anche l’esercizio fisico.

Oriya Adkono (palcoscenico)