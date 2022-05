Offerta speciale sulla nutrizione da maggio a giugno 2022!

La scienza chiama a mettere Avvocato sui nostri piatti Diversi studi ne elogiano i benefici. Contiene grassi buoni, acidi grassi insaturi, fibre e l’antiossidante vitamina E… tutto questo contribuisce a un cuore sano. Un recente studio è stato pubblicato in Giornale dell’American Heart Association Ha riferito che il suo consumo settimanale era associato a un minor rischio di malattie cardiovascolari. Naturalmente, non si tratta di mangiare qualcosa sul lato. Non c’è cibo miracoloso che cancelli le trasgressioni commesse altrove. Ma se è incorporato in una dieta sana, l’avocado è particolarmente utile. E se fa la differenza è anche perché può sostituire facilmente i nostri piatti, in particolare le nostre insalate, e cibi meno benefici per la salute cardiovascolare. Scoprili nella nostra scheda, p. 26 di p. 39.