L'interazione stimolante tra il principe Louis e il principe William ha fatto sciogliere i netizen

Questa è la sequenza che rischia di dare balsamo al cuore dei tifosi Kate Middleton. Onnipresente, carismatico e instancabile per gran parte del 2023, Principessa del Galles Il 2024 sta attraversando un anno molto complicato a causa del misterioso intervento addominale.

L'interazione tesa tra il principe Louis e la principessa Charlotte diventa virale: “Il ruolo della sorella maggiore”

Quanto a colei che sta continuando il suo periodo di recupero, all'inizio della settimana ha finalmente mostrato la punta del naso. Kate Middleton Attualmente si trova a Sandringham, una tenuta reale dove può rilassarsi con i suoi figli. In attesa del tanto atteso ritorno, i suoi fan nostalgici si rivolgono ai social media per rivivere alcuni dei momenti salienti del piccolo clan di Kate e del principe William. Quest'ultimo è il personaggio principale della sequenza diventata virale tic toc. È stato immortalato nel 2018, video, guarda di più 4 milioni di voltesi è pregato durante la prima apparizione del Signore Il principe Luigi Sul balcone di Buckingham Palace durante la parata militare “Trooping the Colour”. Il ragazzino reale reclama le braccia di suo padre prima di salutare gli aerei che passano sopra di lui. Sequenza con William e il principe Louis Ha sciolto Internet e ha suscitato centinaia di commenti.

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire ecco.