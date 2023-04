Stromae avvistato alla Knokke’s Brasserie: “Ero un grande fan, e oggi l’ho superato” (Foto)

La notizia aveva deluso i suoi fan. Ma Stromae ha dovuto abbandonare tutti i suoi concerti in programma fino alla fine di maggio. Così ha rinunciato alle esibizioni a Londra, Colonia, Berlino, Roma e persino a Lione. Colpito da problemi di salute, il cantante ha annunciato che “deve prendersi il tempo per riprendersi”.

Per fare questo, Paul Van Haver, il suo vero nome, si riposa e cerca di ritrovare se stesso. Cosa fa in particolare sulla costa belga. In effetti, uno dei più grandi ambasciatori del nostro paese è stato avvistato in un bar a Knokke-Heist. “Ha fatto una prenotazione online, ma non me ne sono accorto subito. Ha usato il suo vero nome”, esordisce Olivier Thiel a Nieuwsblad. “Quando è arrivato, ho capito subito. Ma ero un po’ sospettoso: come è potuto finire nel nostro ristorante? Dopo aver ordinato, ho controllato comunque in cucina. Ma era lui”, spiega il direttore di Livingroom 102.

Annullati i concerti di Stromae: “Difficile per la compagnia assicuratrice garantire in futuro questo cantante”

Impressionato, Olivier Thiel è stato confortato dalla superstar belga. “Devo dire che sono stupito. Ero già un grande fan, ma sono molto di più”, continua. Riceviamo spesso celebrità e di solito sono molto riservata, ma lì non ho resistito alla tentazione di chiedere una foto. Dopotutto, è una vera star.

Nel menu: niente alcool e prodotti locali! “È davvero bello che sia venuto a cena con noi. È un tale onore. Ha mangiato i gamberi al pomodoro. Il nostro piatto principale. Gli ho detto che era una buona scelta. Ha ordinato un succo di frutta fresca. Così ho spremuto un’arancia in più così ha avuto più vitamine.”

Cancellazioni di Stromae? Non fraintendetemi: è coraggio, non codardia

Possa questo piccolo succo di frutta riportare la cattura per il nostro cantante patriottico!