Street Fighter 6 ridefinirà Versus Fighting nel 2023

Alimentato dal motore RE di Capcom, combattente di strada 6 Offre tre distinte esperienze di gioco: Fighting Ground, World Tour e Battle Hub. Include anche il nuovo Caratteristiche del giocononché a Ottima riparazione ottica. Con più opzioni che mai, Combattente di strada 6 Si adatta a tutti i tipi di giocatori – Sia per i nuovi arrivati ​​che per i vecchi fan – e sarà pronto a rimettere in gioco la sua cintura quando verrà lanciato l’anno prossimo.

Lancio di Capcom Lezioni necessarie dagli errori del passato Per modificare SF6 pulito e completo in una volta sola?

Il suggerimento di Street Fighter 6 Un insieme di innovazioni uniche in termini di Giochi di combattimento tra cui:

Feedback in tempo reale Questa funzione porta le voci di famosi commentatori della comunità dei picchiaduro come Jeremy "Vicious" Lopez e Ryutaro "Aru" Noda direttamente nel gioco. Questa funzione supporterà la traduzione in 13 lingue diverse.

Nuovi controlli : I controlli “classici” noti ai giocatori di Street Fighter sono chiaramente presenti, accompagnati da una nuova alternativa. I controlli “moderni” consentono ai giocatori di immergersi nell’azione con controlli semplificati. È facile eseguire mosse speciali qui combinando la pressione di un pulsante e la direzione.

Nuove meccaniche di combattimento : Street Fighter 6 introduce il Command System, una nuova metrica utilizzata per potenziare cinque tecnologie distinte per migliorare le capacità offensive o difensive di un giocatore, tra cui Drive Impact, Drive Parry, Overdrive Art, Drive Rush e Drive Reversal.

Oltre alle nuove innovazioni di gioco, Street Fighter 6 è integrato anche nell’esperienza Fighting Ground, Tutti elementi essenziali per i fan epiciEreditato dalle parti precedenti. Include modalità Arcade, partite online, modalità allenamento, partite locali vs partite e altro ancora. I clienti abituali troveranno Ryu e Chun-Li inossidabile, come tale Guardaultima recluta a partire da Street Fighter V. ma anche Jimmy, un esperto di breakdance, che viene a cercare di confondere i praticanti delle arti marziali tradizionali grazie alla sua fantasia e alle sue acrobazie. Come sempre, i giocatori possono aspettarselo Gamma molto ampia di stili di combattimento Le competenze necessarie per padroneggiare questo nuovo master batch. Gli altri combattenti che si uniranno al cast di personaggi giocabili saranno rivelati entro la fine dell’anno.

giro del mondo È un’esperienza coinvolgente per giocatore singolo che spinge i confini dei tradizionali giochi di combattimento e consente ai giocatori di segnare la propria avventura attraverso il proprio avatar. Le Battle HubNel frattempo, offre ai giocatori modi nuovi e unici per impegnarsi, connettersi e interagire. Maggiori informazioni sulle esperienze World Tour e Battle Hub verranno condivise in seguito.

Street Fighter 6 è un picchiaduro previsto per il 2023 su PS5, PS4 e Xbox Series X | S e PC.