‘stratagemma di marketing wokist’: il nuovo annuncio Barilla suscita polemiche con la pasta a tutto campo,

Per il suo nuovo spot, Barrilla ha prodotto un cortometraggio, “Open Carbonara”, che tenta di promuovere la cucina olistica mettendo in mostra le diverse diete che possono coesistere all’interno di una scuola. In questa scuola, gli studenti stanno per mangiare la pasta alla carbonara per pranzo. Solo che non tutti mangiano lo stesso pasto, perché alcuni non mangiano carne di maiale. Poi il padre di uno studente, uno chef, cerca di elaborare una ricetta alternativa, una senza prosciutto, senza uova e senza parmigiano, che permetta ai bambini di mangiare tutti la stessa cosa.

Ma questa cucina olistica non ha mancato di rispondere ai media di estrema destra così come ai social network, che condannano lo “strambo” colpo di marketing e sono preoccupati per la scomparsa di una tradizione a favore di una cosiddetta società multiculturale. Tuttavia, il marchio italiano produce solo pasta. Tale pubblicità, realizzata in modo tale da dar luogo ad una trovata pubblicitaria, non prevede in alcun modo nuove norme per la realizzazione della suddetta ricetta.

Non è la prima volta che si parla di Barilla per le sue pubblicità. In effetti, nel 2013, le parole del presidente del marchio hanno suscitato scalpore, ma erano in contrasto con ciò che oggi è considerato “sveglio”. E così questo ha dichiarato che non ci sarebbero stati omosessuali nelle pubblicità del segno, perché questa persona lo ama e lo sostiene. famiglia tradizionale, che rappresenta “Il valore fondamentale dell’azienda.