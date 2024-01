Stephanie Monaco sconvolta dal nome della nipote: “Era un po' arrabbiata”

Nome fastidioso? Nel 2023 Principessa Stefania Monaco sono diventato nonna Per la prima volta all'età di 58 anni. Un lieto evento che ha reso tutti felici Rocher. Ma evidentemente ha avuto difficoltà a comprendere la scelta del nome per sua nipote, nata ad aprile.

“Mia nonna era in paradiso”

quello Louis Ducruet e Maria Cavaliere Chi ha parlato dell'argomento. “Victoire ha altri due nomi. Il primo, Maguey, è in onore della nonna paterna di Louis. Il secondo, Lam Hung, è il nome da nubile di mia nonna vietnamita. ha rivelato la nuora Stephanie Di Monaco. Quest'ultima è rimasta sorpresa quando ha saputo che non avevano menzionato il suo nome, come è consuetudine.

La principessa Stephanie di Monaco confida al fratello, il principe Alberto: “Mi rendo conto che mio fratello è stato molto paziente”.

“Mia madre era un po’ arrabbiata quando glielo abbiamo detto, ma mia nonna era molto felice”. Ha aggiunto il nipote del principe Alberto di Monaco. La principessa è ancora allegra e resta Vittoria appena possibile. Louis Ducruet e Marie Chevalier hanno dichiarato di voler “Un vecchio nome francese che oggi non è più comune. Per evitare che in futuro la figlia possa avere lo stesso nome delle sue compagne di classe.