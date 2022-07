Il cantante Danny è morto all’età di 77 anni

L’artista è morta per “materia di malessere” nel quartiere di Tours in cui vive, abbiamo appreso dal suo manager.

Pubblicato il 19/07/2022 alle 09:13



La cantante Danny, che era anche attrice, modella o leader di una rivista ed è tornata nel 2001 con la canzone "Like a boomerang", è morta lunedì all'età di 77 anni, ha detto martedì il suo manager Lambert Baudier all'AFP.







L’artista è morta “di malessere” nella zona di Tor, in cui vive, abbiamo appreso dalla stessa fonte. Aveva appena terminato il suo ultimo tour di album “Horizons Dorés” e aveva già finito di preparare un nuovo album.

Danny ha scelto di chiamare questo nuovo disco “Attention Départ”. “Siamo stati avvisati, ti sei semplicemente dimenticato di dirci che sarebbe stato imminente”, hanno scritto i suoi rappresentanti professionali in un messaggio su Facebook.

“Niente era più importante per lei che essere creativa, cantare e rimanere circondata dalle persone che ama”, possiamo ancora leggere. Il suo management aggiunge ancora: “Se Danny ha ispirato così tanti artisti – fotografi, registi, cantautori, compositori, registi – è perché lei era un potente respiro di vita, un’intera natura, piena di amore ed energia”.

Danny è stata la regina della “Paris by Night” degli anni ’70, alla guida di L’Aventura, discoteca trendy.

François Truffaut l’ha scelta per il ruolo di Lillian in “American Night”, l’Oscar del 1974 per il miglior film in lingua straniera.

Emarginata dalle case discografiche per la sua riluttanza al paradiso artificiale, è tornata in primo piano grazie a Etienne Dahou nel 2001. Quest'ultimo le ha offerto di cantare nel duetto "Come on Boomerang", titolo composto da Serge Ginsburg per lei. Ma ha fallito all'Eurovision ed è stato dimenticato.







Da allora, ha riacquistato uno status iconico che l’ha messa in imbarazzo. “C’è un aspetto costante quando mi sento come se fossi in movimento”, ha detto all’AFP nel 2020. Preferiva parlare della sua “professione atipica”: modella, cantante, attrice, leader di una rivista, fiorista …