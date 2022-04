il faudra débourser jusqu’à 40 euro de plus!

Ribelle. Sei mois après avoir augmenté le prix de ses différents Pass Annuels, Disneyland Paris remet le couvert. Dal 31 marzo 2022, le tariffe degli abonnements du célèbre parc d’attractions se voient majorés de minimo 20 euro. Qui plus, il semblerait que certi avantages aient égallement été supprimés.







Une doulouureuse nouvelle pour les dilettanti de ces Passa mai qui témoignent d’un manque de rentabilité per Disneyland Paris. Pour rappel, selon le type d’abonnement choisi, les abonnements permettaient d’accéder aux parcs un certo nombre de jours par an (avec en fonction, des date de restrizione come determinati week-end o périodes de congés).

Concrètement, voici les augmentations et les nouveaux tarifs des pass :

+ 20 euro per il Pass Discovery (150 giorni) qui passe de 209 euro a 229 euro par an

– + 20 euro per il Pass Magic Flex (300 giorni) che passa da 299 euro a 319 euro par an

+ 40 euro per il Pass Magic Plus (350 giorni) qui passe de 329 euro a 369 euro par an

– + 20 euro per il Pass Infinity (365 giorni) che passa da 479 euro a 499 euro par an