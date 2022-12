Stefan in procinto di essere rovesciato e di perdere il titolo di campione?

Uno sguardo ai grandi campioni che hanno segnato la storia del tiro delle 12

attualmente 5Decimo Il più anziano campione di 12 dorso in termini di vincita, Stefan vorrebbe salire sul podio. Prima di lui si parla di altri 4 eroi, uno dei quali in maniera piuttosto negativa: si tratta di Christian Quesada a cui è stata inflitta la giustizia.

Dei 4 nominati ed ex campioni del 12 noon, solo 1 è riuscito a raggiungere il traguardo di oltre 1 milione di euro (al netto delle tasse!!) in vincite.

Il più grande campione di 12 Noon Shots si chiama Bruno (alias Fifou Dingo) con 252 voci e € 1.026.107 in premi e regali. Il più grande vincitore di 12 Midian Coups ha concluso la sua avventura televisiva martedì 5 ottobre 2021.

Troviamo poi Eric con 199 iscrizioni e 921.316€ di vincite e omaggi, smaltiti venerdì 19 giugno 2020.

Il terzo partecipante è Christian con 193 iscrizioni nel 2016/2017 e 809.392 euro in premi e regali.

Infine Paolo è il quartoDecimo Il più grande campione con 153 voci e € 691.522 in vincite e premi. È stato licenziato giovedì 10 ottobre 2019.

Da allora Paul El-Kharrat è diventato un personaggio fisso in TV e radio ed è anche autore di molti libri di successo!

Stefan lascerà presto il suo posto per un altro candidato?

Avendo guadagnato quasi 500.000 euro, Stéphane è uno dei massimi campioni dello spettacolo di intrattenimento TF1.

Sebbene sia temuto da molti dei candidati in competizione, alcuni cercano ancora di sfidarlo ogni ora di pranzo per rubargli il posto. Il momento decisivo è quando viene provocato a duello dai suoi avversari per recuperare il suo gatto cumulativo nello stesso giorno. Si vede che da tempo i candidati non si accontentano più di sfidarsi ma anche di provocare il grande campione. Quindi sembra che non abbiano più paura di lui. In questi momenti è più probabile che Stefan perda rispetto a quando questi avversari lo lasciano in pace.

Un altro evento che potrebbe accadere ed è già accaduto in passato: Stefan potrebbe decidere di lasciare il suo posto per un altro candidato per motivi personali senza perdere. Questa trasformazione è avvenuta ad altri eroi prima di lui.

Partenza volontaria o caduta in un duello, Stefan, il grande vincitore a mezzogiorno lascerà inevitabilmente il suo posto. Resta da vedere quando ciò accadrà e in quali circostanze.