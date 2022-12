I produttori e il regista stanno già parlando di un sequel del nuovo film di successo di Netflix

Troll: film d’azione reale su Netflix

Il nuovo entusiasmante film norvegese di Netflix è disponibile nel catalogo della piattaforma ed è in cima alla lista sin dal suo debutto il 1° dicembre 2022.

Il successo di Troll è innegabile, poiché è diventato rapidamente il film n. 1 negli Stati Uniti per gran parte della scorsa settimana. Selon le Top 10 hebdomadaire, Netflix a révélé que Troll a été regardé pendant plus de 75.86 million d’heures au cours de sa première semaine, ce qui en fait la plus grande semaine de première jamais enregistrée pour un long métrage non anglophone sur platform.

Netflix ha descritto il film come segue: “Nelle profondità del Monte Dover, qualcosa di enorme si risveglia dopo essere rimasto intrappolato per mille anni. Distruggendo tutto sul suo cammino, la creatura si avvicina presto alla capitale della Norvegia. Ma come fermare qualcosa che pensavi esistesse solo nel folklore norvegese?”».

Troll 2: Il sequel è già in fiamme?

Con tale accoglienza e successo, gli spettatori hanno chiesto con entusiasmo ai produttori se ci sarebbe mai stato un sequel di Troll. Dopo i titoli di coda, vengono mostrate le montagne e si sente di nuovo il ruggito inquietante, dandoci un indizio che i produttori hanno ambizioni per un sequel, ma tutto dipende dalla risposta del pubblico.

Se la risposta è sì, allora ci sono buone probabilità che vedremo Troll 2 in futuro. La sfida per Uthag e la sua squadra questa volta sarà molto più complessa rispetto alla prima, in quanto la nuova creatura sembra essersi evoluta e non condivide la sensibilità alla luce degli altri troll. Questo nuovo mostro è determinato a vendicarsi di coloro che gli hanno fatto un torto.

Sebbene il regista potesse sembrare concentrato sul progetto e in attesa del risultato, i produttori del film, Espen Horn e Christian Strand-Sinkerod, hanno affermato che i loro piani andavano ben oltre un singolo film.

Così gli spettatori possono dire che Troll 2 esiste e che possono vivere un’avventura completamente nuova con gli stessi amati personaggi. Nel frattempo, possono godersi lo straordinario successo del gioco originale dei Troll su Netflix.