Essai : Porsche 718 Cayman GT4, best of course (2022)

Vous n’êtes Certainement pas sans savoir que la génération actuelle de Boxster et Cayman s’équipe de série d’un 4-cylindres – chers Porschistes, pardon de vous rappeler ce mauvais souvenir. Heureusement, en 2019, les équipes de Zuffenhausen reçoivent à nouveau nos graces en réintégrant dans il châssis à moteur central arrière la fameux « flat-6 », créant ainsi les 718 Boxster Spyder et Cayman GT4.

Tout pour l’aérodynamisme

Pourtant, force est de constater que les deux modèles n’ont vraiment rien de révolutionnaire. Eh oui, quatre ans auparavant, la GT4 venait déjà chapeauter l’entrée de gamme de Porsche. La mélodie chantée par cette nouvelle génération sonne du même ton. À un punto tel que la bonne majorité des éléments fondateurs du châssis sont repris tel quel. Il treno avant est toujours partagé avec la 911 GT3 contemporaine (991), e comprende i freins carbone-céramique en optional. La biplace reprend aussi une partie de son train arrière.

Côté style, la GT4 se démarque toujours des autres versioni conventionnelles de par ses boucliers avant et arrière plus agressifs, troués de partout afin de mieux refroidir o canaliser les flux d’air. Il prezzo dell’aria sur les flancs en est aussi élargie et elle complète le look avec l’aide de jantes forgées de 20 pouces montées de gommes sportives. À l’arrière, comment passer à côté de l’aileron ? Sur la 718, l’été retravaillé afin de fournir jusqu’à 50% d’appui supplémentaire.

Sei et quatre

Au centre de cette bête – au propre comme au figuré – vient se placer le fameux 6-cylindres à plat. Bien qu’il partage une bonne party de ses organes vitaux avec le bloc de la 911 d’entrée de gamme, il fut complètement remanié. Les deux turbos ont été mis au rebus, la cylindrée portée de 3,0 à 4,0 litri, tandis qu’un vilebrequin en acier forgé et des soupapes hydrauliques travaillent de concert afin que la magie opère.

Risultato : 420 punti e 420 Nm di coppia. C’est assez pour faire passer à cette 718 Cayman la barre des 100 km/h in 4,4 secondi. Pas mal, mais ça c’était avant. Avec l’ajout de la nouvelle boîte PDK à 7 rapports, les choices changent. D’abord, le coppie gagne 10 Nm. Ensuite, le « 0 à 100 » passano a 3,9 secondi e la vitesse massimale a 302 km/h.

Più docile mais…

Alors que l’ancienne GT4 presentato in un côté légèrement artigianale, come si les ingénieurs l’avaient assemblée sur leur pose de midi, cette nouvelle génération est bien plus raffinée. Attenzione, ce n’est pas une Rolls non plus. On entend toujours les claquements des soupapes dans son dos, le ronronnement des échappements et chaque caillou qui heurte les passages de roue. Elle est aussi un peu plus douce et plus docile. Sotto il punto qui est exacerbé par l’ajout de la trasmissione PDK. Su pourrait presque utiliser cette 718 Cayman GT4 au quotidien mais, tel un loup en cage, on send bien que ce n’est pas son habitat naturel.

Une fois la meute lâchée, voilà qu’elle brille. Su découvre ici un châssis débordant d’équilibre et de mordant, comme Porsche sait si bien les faire. L’amortissement est tout simplement bluffant et le maintien de caisse est juste idéal ! Su inviato que le département GT bénéficie d’éléments de qualité. Dotée de série de la sospensione adattiva, la GT4 raffermira ses jambes de force au touché d’un bouton. Mais, pour être francs, à moins d’être sur un circuito, il vaut mieux de pas y toucher vu la perfezione de l’amortissement de base.

…toujours animale

Vient ensuite le moteur. Et quel motore! Grâce à son apport supplémentaire de couple à bas régime, il oscille avec aisance entre 1 500 et 3 000 tr/min en conduite souple. D’une simple pression de la pédale de droite, il se réveille en un éclair pour aller chanter de plus en plus fort jusque 8 000 tr/min. Le tout dans un chant typique au flat-6 de Porsche.

C’est juste là qu’on rimpianto que, tout comme la boîte manuelle, la PDK présente des rapports un peu trop longs. Su dépasse aisément les 100 km/h…en 2e ! Ensuite, histoire de continue à chercher la petite bête, il faut noter que cette génération a pris de l’embonpoint. À 1 450 kg (contre 1 320 kilos avant), la GT4 est même…la Cayman la plus lourde de la gamme ! Mais bon, force est de constater que ce surpoids ne nous dérange que sur papier.

Premio

Avec un joujou de pista telle cette 718 Cayman GT4, est-ce réellement logique de parler de choices aussi banale que le prix ? Bon, si vous insistez. De base, la GT4 s’affiche à 105 318,40 € (Francia : 103 267 €) et, come à l’accoutumée chez Porsche, la liste d’option lui fera vite passer la barre des 130 000 €. Une sacrée facture, surtout comparée à la Cayman GTS 4.0 presque 20 000 € moins cher. D’un autre côté, il s’agit du produit GT le plus abordable de la gamme de Zuffenhausen. Tout est una questione di prospettiva…

Conclusione

La Porsche 718 Cayman GT4 è la più grande per il suo prezzo e per il suo prezzo. Bien que la boîte PDK lui apporte une (légère) dose de docilité au quotidien, elle augmente aussi sa ténacité pour la conduite sportiva ed efficace. La bête est toujours aussi infaticabile.