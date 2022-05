Starliner, una capsula Boeing, arriva per la prima volta alla Stazione Spaziale Internazionale

La capsula Boeing Starliner ha attraccato per la prima volta alla Stazione Spaziale Internazionale venerdì, un successo per la compagnia che in futuro dovrà trasportare astronauti alla NASA, anche se questo volo di prova a vuoto è avvenuto anni dietro SpaceX.

È attraccato alla stazione spaziale (ISS) alle 20:28 EDT (00:28 GMT di sabato), con oltre un’ora di ritardo rispetto al previsto a causa dei controlli finali durante le manovre, che sono state meticolosamente progettate a 400 chilometri sopra le nostre teste.

Gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e della sala di controllo di Houston hanno monitorato da vicino questo approccio. Lo Starliner fu sistemato per la prima volta a circa 250 iarde dalla stazione. Quindi, dopo essere leggermente avanzata, la capsula si è ritratta per dimostrare che poteva ritrarsi se necessario.

Infine, dopo una nuova sosta controllata, seppur più lunga del previsto, a 10 metri, è stata avviata l’ultima precisa manovra, che è stata effettuata mentre la stazione girava alla velocità di 28.000 km/h. L’auto si avvicinò lentamente, fino a toccare.

“La navicella Starliner ha completato con successo il suo primo attracco storico con la Stazione Spaziale Internazionale, aprendo un nuovo percorso al laboratorio di volo con equipaggio”, ha affermato un commentatore della trasmissione in diretta dell’Agenzia spaziale statunitense.

Lo slot della capsula non aprirà fino a sabato. Boeing sta trasportando circa 230 chilogrammi di forniture per conto della NASA, compreso il cibo.

Lo Starliner deve rimanere attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale per circa cinque giorni, prima di scendere sulla Terra per un atterraggio nei deserti dello stato americano del New Mexico, su una base di sabbia bianca.

Questo volo di prova senza pilota è stato effettivamente tentato nel 2019, ma poi la capsula ha avuto molti problemi e ha dovuto tornare senza poter raggiungere la stazione.

Da allora, Boeing ha lottato per raggiungere SpaceX, un nuovo arrivato nel settore aerospaziale al confronto, ma ha pilotato gli astronauti della NASA dal 2020, dopo aver effettuato con successo i voli di qualificazione per la propria capsula, Dragon.

– Insetto missilistico –

Lo Starliner è decollato giovedì dalla Florida a bordo di un razzo Atlas V della United Launch Alliance (ULA).

Circa 30 minuti dopo il lancio, la capsula riuscì a mettersi in carreggiata, ma due delle sue 12 spinte fallirono. Ma i funzionari della NASA e della Boeing hanno minimizzato l’incidente, che hanno detto non dovrebbe influenzare la missione.