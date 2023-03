The Cure abbatte il gigante mondiale Ticketmaster

Questo argomento torna sulla stampa e sui social network quando vengono annunciati concerti di alto profilo o quando i festival mettono in vendita i loro biglietti: il prezzo dei posti. Che si tratti dei Rolling Stones allo stadio di Re Baldovino o di Madonna e Peter Gabriel allo Sportpaleis di Anversa, tutti gli articoli dedicati a questi eventi indicano anche il prezzo da pagare per assistervi. Minimo € 199 per le pietre. Fino a € 324,70 per Madonna. Per non parlare dei pacchetti VIP… Per Beyoncé alla corte di Re Baldovino, sono disponibili in 9 versioni, la più costosa delle quali è di 2685 euro. Con un incontro e un saluto? Nemmeno! Negli Stati Uniti la situazione è ancora peggiore. Abbiamo visto i posti per l’American Tour di Bruce Springsteen venduti a 1.000, 2.000, 5.000, 12.000 dollari!

Se questi esempi sono tra i più folli, è chiaro che assistere a un concerto in generale è più costoso. Colpa della pandemia e della crisi energetica dopo la guerra in Ucraina? In parte, certo. Ma la vera spiegazione ha a che fare con il crollo del mercato dei dischi nei primi anni 2000 e l’ascesa dello streaming. Vengono venduti sempre meno dischi e le entrate derivanti dall’ascolto online sono ben lungi dal compensare il deficit. Così i concerti sono diventati fonte di sostentamento per i musicisti.

Tuttavia, non tutti sono pronti a giocare il gioco della supremazia individuale. Questo è il caso dell’Indocina. È fuori discussione che Nicolas Serkis eluda i suoi fan. Anche se ciò significa sconvolgere la comunità, il gruppo addebita prezzi per i suoi proventi e partner che rimangono accessibili a quante più persone possibile, come ci ha detto il cantante nel novembre 2022: “Sono odiato da tutti i produttori di concerti. Davvero! Perché ho potuto organizzare concerti dimostrando che per 85 euro a locale si possono tenere. Infatti il ​​mio scopo non è lucrare e fare lucro, a differenza di loro. Il tappeto erboso, l’ingresso, ecc. “

In guerra con posti costosi

Un altro esempio: la terapia. Annunciando il suo tour negli Stati Uniti il ​​mese scorso, Robert Smith ha dichiarato di avere tutto a posto per evitare aumenti dei prezzi. “Vogliamo che questo tour sia accessibile a tutti i fan. Offriamo una varietà di prezzi che riteniamo giusti. I nostri partner di biglietteria hanno accettato di aiutarci riducendo il mercato nero e garantendo che i biglietti mantengano il loro valore nominale”. Il cantante era affascinato. Spiegazione: non esiste un prezzo dinamico come al di là dell’Atlantico (luoghi i cui prezzi oscillano in base alla domanda e all’offerta) e non è possibile rivendere sul mercato. Tutti i biglietti sono personali e possono essere trasferiti ad un’altra persona solo attraverso piattaforme che identificano i tifosi e non consentono la rivendita ad un prezzo superiore al valore nominale del biglietto acquistato. . Il sistema non era privo di difetti Robert Smith gli è stato presentato sui social network, ma ha il vantaggio di mettere i bastoni tra le ruote a spacciatori senza scrupoli.

Tariffe esorbitanti

Quindi un’ottima iniziativa. Con un dettaglio… il cantante non ha previsto i costi aggiuntivi che le rispettive piattaforme impongono agli acquirenti! È stata una doccia fredda per loro, ma anche per il leader dei Cure.

Nel mirino: Ticketmaster e la loro piattaforma “Verified Fanpage”. Secondo alcuni tweet, la tassa ha raddoppiato il conto! Basta con la malattia di Robert Smith, che non ha nascosto il suo disgusto, osservando che gli artisti non erano nella posizione di vietare queste pratiche.

Ciò non ha impedito al cantante di chiedere spiegazioni a Ticketmaster per capire perché le accuse fossero fondate. Ha promesso di tornare alle masse se avesse avuto una risposta. salva parola. Giovedì, Robert Smith ha annunciato su Twitter dopo aver ricevuto da Tickmaster che la società sta rimborsando una parte di tali costi. $ 10 per coloro che hanno acquistato i posti più economici, $ 5 per gli altri. Dopo ulteriori conversazioni, Ticketmaster ha concordato con noi che molte delle commissioni addebitate erano eccessivamente elevate.

Taylor Swift e Bruce Springsteen

Per quanto ne sappiamo, quello che è successo giovedì non ha precedenti. E se questo accade negli Stati Uniti, potrebbe avere un impatto su ciò che potremmo vedere in Belgio e in generale in Europa. Perché i metodi sviluppati negli Stati Uniti prima o poi vengono applicati qui. tutti? No, per motivi organizzativi. La vendita dinamica non è compatibile con la legislazione in vigore in Belgio, in quanto il prezzo dei biglietti per i concerti deve essere chiaramente annunciato e indicato. È inoltre vietato rivenderli per un valore superiore al loro valore nominale.

Nel frattempo, vedere The Cure sfidare il gigante Ticketmaster potrebbe dare spunti ad altri artisti. Dobbiamo ricordare la delusione dei fan di Taylor Swift e Bruce Springsteen quando i biglietti per i loro prossimi tour sono andati esauriti?