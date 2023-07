Omega: lo spirito della precisione

Altre imprese meno spettacolari fanno parte della storia dell’orologeria contemporanea. Nel 1999, Omega ha risolto l’annoso problema dell’attrito dei componenti meccanici grazie al suo scappamento coassiale, che richiedeva meno lubrificazione. Vantaggi: migliore precisione e intervalli di manutenzione più lunghi.

Nel 2008, l’orologiaio lo ha migliorato aggiungendo una spirale in silicone resistente agli urti e magnetica. Uno degli elementi essenziali della vita interiore di un orologio meccanico è la molla. Nel 2013, il marchio ha commercializzato il suo primo calibro automatico antimagnetico, in grado di resistere a 15.000 gauss.

Una logica continuazione due anni dopo: l’azienda svizzera è la prima a ricevere la certificazione Master Chronometer, i cui test METAS (283 fasi in dieci giorni, sull’intero movimento e sull’orologio) superano di gran lunga gli standard dell’orologeria. Passi che hanno aperto la strada a un cronometro senza precedenti: il sistema di regolazione della velocità di Spirale ad alta precisione. Grazie alla sua rivoluzionaria spirale, questo sistema limita le deviazioni a 0/+2 secondi al giorno!

Altri seguiranno in futuro, promette Omega, ma lo Speedmaster Super Racing Co-Axial Master Chronograph ha preso la priorità dallo Spirate. Pratico: il contatore dei 60 minuti e delle 12 ore può essere utilizzato come secondo fuso orario. 44,25 mm, acciaio, automatico, 60 ore di riserva di carica, acciaio, cinturini NATO neri e gialli, € 12.600. ©Omega

Il nuovo cronografo Speedmaster Super Racing Co-Axial Master ne approfitta davvero. Atteso con impazienza dai collezionisti di iconici orologi sportivi, presenta un quadrante nero a nido d’ape e audaci dettagli giallo brillante che ricordano il 10° anniversario della resistenza antimagnetica ultra forte di OMEGA: il quadrante tachimetrico su larga scala della lunetta in ceramica, le lancette e gli indici sono ricoperti di materiale esclusivo che emette Super-LumiNova Emozionante bagliore giallo e il numero 10 giallo nella finestrella della data…

Alla vigilia dell’estate, Omega sta arricchendo la sua collezione mondiale di orologi Seamaster Aqua Terra: tre nuovi modelli, uno in titanio, l’altro in acciaio inossidabile, presentano una splendida riproduzione della Terra dal Polo Nord. Deve la sua precisione topografica, le sue linee e persino i suoi colori a una superficie in titanio di grado 5 lavorata al laser. Un processo utilizzato in modo più generoso per il quadrante dell’edizione in titanio, dove ogni dettaglio e indici prendono vita in una tavolozza di grigio tenue. Sebbene non siano visibili ad occhio nudo, i globi sono curvi per tenere conto della curvatura della Terra.

Omega: Con George Clooney, è sempre il momento della magia

A questi gruppi di iscrizioni geografiche si aggiungono le forme più geometriche delle lancette con punte di freccia e indici sensibilmente rialzati. Nelle versioni in acciaio con quadrante verde, brillano in Moonshine Gold 18 carati, la lega d’oro proprietaria di Omega. Lo spettacolo è di 24 ore suddivise in giorno e notte. Tra le tante destinazioni che circondano ogni porto, la capitale britannica è segnata in rosso: un onore meritato perché i suoi dintorni ospitano il punto di riferimento della longitudine, il meridiano di Greenwich.

INFORMAZIONI

www.omegawatches.com