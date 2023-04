Charlene e Vivian di Married at First Sight scriveranno finalmente un nuovo capitolo insieme, I loro piani finalmente si realizzano.

Una storia che risale alla terza stagione

Se non ricordi Charline e Vivien, è del tutto normale. In realtà, Li abbiamo visti nella terza stagione di Sposati a prima vista. Siamo già alla settima stagione. Quindi dimenticare è del tutto normale. Inoltre, ultimamente sono successe molte cose.

Ma devi saperlo Dal loro incontro sul set, i due piccioncini non si sono più lasciati. In effetti, nel tempo, il loro amore è solo diventato più forte. Dopo quattro anni di relazione e figlio, vanno ancora di pari passo. Poi ci raccontano le loro avventure sul loro account Instagram. Inoltre, hanno non meno di 90.000 abbonati che li seguono quotidianamente.

Queste coppie simboleggiano a prima vista.

Lo spettacolo di appuntamenti Sposati a prima vista ce ne ha fatti vedere di tutti i colori. Se alcuni candidati trovano l’amore attraverso quella persona che hanno appena incontrato, altri no. Oltre a Charlene e Vivian, nella terza stagione dello show, c’erano Elodie e Joachim.

Mentre sembrava correre tra i due, Finirono per divorziare il 19 aprile. Anche se le stagioni sono cambiate, alcune coppie attirano ancora l’attenzione degli spettatori. Questo è, ad esempio, il caso di Pauline e Damien della sesta stagione.

Finalmente il progetto sta per concretizzarsi.

Charlene e Vivian sono sposati a prima vista ormai da quattro anni e stanno ancora girando la storia d’amore perfetta. Inoltre esso, Uno dei loro sogni di matrimonio si è avverato quando hanno dato alla luce la loro bambina. Di recente, però, si è concretizzato un altro progetto.

Infatti, la coppia che da tempo sognava di trasferirsi è finalmente riuscita a costruire la casa dei suoi sogni e a stabilirsi lì. Questa è una casa che ha impiegato due anni per essere costruita. Poi la coppia lo ha annunciato ai suoi 91.000 follower su Instagram. Auguriamo tanta felicità a questa piccola famiglia.