Splendide foto dell’autista che cerca con tutti i mezzi di rovesciare due ciclisti | vario

La scena si svolge su una strada di campagna nel Nord Reno-Westfalia, nella Germania occidentale. Nelle foto scattate da un ciclista, si vede l'autista "pazzo per la ruota" che cerca in tutti i modi di ribaltare due ciclisti sul suo cammino.











Fortunatamente, uno dei ciclisti aveva una telecamera ed è stato così in grado di filmare l’intera scena. Nelle foto, possiamo vedere un’auto rossa che arriva a tutta velocità e sfiora seriamente un ciclista. Poi l’autista si è fermato a pochi metri di distanza. Scende dalla macchina e cerca per la prima volta di intercettare un ciclista, che devia a destra per evitarlo. L’altro ruota a sinistra.

Quindi l’autista risale in macchina e si dirige verso i ciclisti ad alta velocità. Ho vagato su entrambi i binari per il loro handicap. Fortunatamente, a questo punto, non c’è nessuna macchina che va nella direzione opposta. Alla fine, l’auto è riuscita a raggiungere uno dei ciclisti e lo ha afferrato, costringendolo a ribaltarsi e fermarsi di lato. La scena si conclude con un violento scambio verbale tra gli uomini. Per fortuna quel giorno nessuno è rimasto ferito.

Ma la storia potrebbe non finire qui. Il video può essere utilizzato come prova contro il conducente nell’ambito della denuncia presentata dai ciclisti. Inoltre, come riportato dai media tedeschi Stern, il 56enne non è estraneo alla giustizia: ha già commesso molti reati stradali. Un portavoce dell’accusa ha anche chiarito che l’uomo non era più autorizzato a guidare perché gli era stata ritirata la patente. È stata aperta un’inchiesta per grave intralcio alla circolazione e pericolo per la vita di altre persone. READ Centinaia di attivisti QAnon attendono la resurrezione di JFK a Dallas

