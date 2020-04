“Siamo pronti, puoi avvisare la signora che tra poco stiamo là”. Un’occhiata alle scorte, guanti e mascherina e sono pronti a partire.

Cava de’ Tirreni. Sono i volontari di Spazio Pueblo, che in queste settimane di emergenza si sono attivati per dare una mano a chi fa fatica a mettere un piatto in tavola, perchè, fanno sapere “se teniamo qualcosa c’a spartimm!”.

Una catena di solidarietà avviata dal basso, come sono abituati a fare. Vicini al territorio, sentinelle di disagi che conoscono bene, perchè il territorio lo vivono.

Spesa solidale e non solo

I volontari si sono organizzati per rispondere, prontamente e con quello che hanno, alle esigenze dei cittadini che li contattano, non solo per i pacchi spesa, ma anche per la consegna dei farmaci a domicilio e per il servizio di babysitting sociale (e gratuito), per chi lavora e non sa come fare con i bimbi a casa da soli.

Per informazioni e richieste è disponibile il numero 351.104 3812.

Per sostenere la Spesa Solidale è disponibile il codice IBAN IT25A3608105138245038445039 e occorre specificare la causale: “Donazione spesa solidale” – Intestatario: Spazio Pueblo

I volontari, inoltre, hanno attivato anche una linea di assistenza telefonica per lavoratori e lavoratrici. Per eventuali segnalazioni o assistenza è disponibile il numero 320 220 9384.

Per capire meglio cosa stanno facendo e come poterli aiutare ci siamo fatti dare qualche informazione in più da Lisa Venditti. Lisa, ci spiega, inoltre, che tutte le consegne sono anticipate da una telefonata dal centralino di Spazio Pueblo e i pacchi sono lasciati a debita distanza di sicurezza per non creare disagi ai cittadini. “Se non avete ricevuto una telefonata dall’operatore che avete chiamato per le vostre richieste, non siamo noi alla vostra porta”.