Sparati 17 proiettili durante il concerto di Laura Pausini a Parigi: “L'incidente non c'entra niente con il nostro tour”

I giorni si susseguono ma non sono gli stessi per Laura Pausini. La cantante italiana ha ottenuto una vittoria sabato al Forest National, suonando davanti a un pubblico tutto esaurito nel suo tour che celebrava il trentesimo anniversario della sua carriera. Lunedì sera a Parigi lo attendeva una grande paura. Infatti, un uomo sparò 17 volte contro le finestre di Percy dove erano riuniti 10.000 fan.

Laura Pausini torna dove tutto è iniziato per lei: “Il Belgio è stato il primo Paese ad aprirmi le braccia”

L'evento si è svolto intorno alle sette di sera, prima che la star italiana salisse sul palco. Questa persona è stata bloccata dalla polizia. Non ci sono vittime.

Parole confuse

Secondo le informazioni raccolte da TF1, l'assassino ha tentato di entrare nella stanza, spiegando che sarebbe andato a trovare Buba e affermando: “Rimani in contatto Con lui. Quando le forze di sicurezza lo hanno riportato indietro, ha estratto l'arma e ha aperto il fuoco.

Interrogato, l’uomo ha espresso commenti confusi. Non solo ha parlato di Buba, ma ha anche parlato del sostegno agli agricoltori. In suo possesso sono stati rinvenuti droga, un coltello e un cacciavite.

Laura Pausini: “Nessuno si è accorto di nulla”

Laura Pausini ha risposto ai fatti e ha dato la sua versione diversa da quella trasmessa da martedì. Dice che le cose non sono andate esattamente come riportato. ““Nessuno si è accorto di nulla.” Ha spiegato sui social che l'uomo ha aperto il fuoco su una porta secondaria. “La festa è iniziata e finita a nostra insaputa e senza problemi. Ripeto, io stesso l'ho scoperto quel giorno sui giornali. Ho scritto prima di insistere che fosse vero “L'incidente non ha nulla a che fare con il nostro tour.”