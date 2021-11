Spagna: aereo atterra d’urgenza, 11 persone fermate

Il passeggero sembra aver simulato il fastidio.

di Belga

Pubblicato il 06/11/2021 13:43



IlLa polizia di Palma di Maiorca ha arrestato sabato 11 persone fuggite da un aereo atterrato d’urgenza il giorno prima all’aeroporto della città, uno dei più trafficati della Spagna nell’arcipelago delle Baleari, provocando non pochi disordini.

La Guardia Civil ha detto all’AFP che l’aereo, che era su un volo tra il Marocco e la Turchia, è stato dirottato da venerdì a venerdì a Palma di Maiorca a causa del disagio di un presunto passeggero.

Durante l’evacuazione di un passeggero presumibilmente malato, circa 20 passeggeri hanno colto l’occasione per fuggire dall’aereo sulla pista.

La polizia e la Guardia Civil hanno immediatamente proceduto all’ispezione dell’aeroporto e ne hanno paralizzato le attività, che hanno potuto riprendere solo verso mezzanotte, dopo una pausa di quattro ore, secondo le autorità aeroportuali spagnole.

trappola?

Secondo il quotidiano NazioneGli investigatori stanno lavorando a un’ipotesi di stratagemma per entrare illegalmente in Spagna.

“Al momento, la polizia e la Guardia Civil hanno trovato 11 persone”, ha confermato un portavoce del governo locale.

Le autorità hanno detto che almeno altre nove persone rimangono latitanti.

Il passeggero, che ha lamentato disagio, è stato portato in ospedale, dove è stato dichiarato in buona salute e arrestato dalla polizia con l’accusa di “favorire l’immigrazione clandestina e violare la legge sugli stranieri”, secondo il quotidiano.

“Sembrava essere in coma a causa del diabete ed è stato portato in ambulanza in ospedale con un compagno”, ha detto la polizia in una nota. La persona che lo accompagnava è fuggita immediatamente all’arrivo in ospedale.

Secondo FlightRadar24, l’aereo sconcertante era un Airbus A320 di Air Arabia Maroc, che era su un volo tra Casablanca e Istanbul.

A seguito dell’incidente, secondo le autorità aeroportuali, 13 aerei diretti a Palma sono stati dirottati verso altri aeroporti e 16 partenze hanno subito notevoli ritardi.