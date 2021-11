La giustizia americana sospende l’impegno vaccinale richiesto da Biden nelle aziende

Il provvedimento mira a costringere decine di milioni di dipendenti a vaccinarsi contro il Covid-19 entro il 4 gennaio, pena il controllo periodico.

Annunciato a metà settembre, approvato questa settimana dal ramo esecutivo, è stato prontamente impugnato con urgenza in tribunale, in particolare dal Texas controllato dai repubblicani che si oppongono a qualsiasi impegno vaccinale per combattere la pandemia.

Nella sua decisione, la Corte d’appello federale per questo grande stato sudamericano ha ritenuto che i querelanti avessero “presentato argomenti indicanti gravi problemi costituzionali e procedurali” con il testo del governo. Di conseguenza, quest’ultimo caso è “sospeso” in attesa dell’esame del merito da parte del tribunale.

Il governatore del Texas Greg Abbott, che ha già vietato gli obblighi di vaccinazione sul suo territorio, ha risposto su Twitter: “Potremo contestare l’abuso di potere incostituzionale di Biden in tribunale”. Ha aggiunto che le sessioni si svolgeranno “presto”.

Anche se a questo punto si tratta solo di un commento, rappresenta una grave battuta d’arresto per il presidente democratico, che aveva appena raccolto la sua prima grande vittoria legislativa con l’approvazione del suo piano di investimenti infrastrutturali da parte del Congresso venerdì.

“Il modo migliore”

“La vaccinazione è la migliore via d’uscita da questa pandemia”, ha commentato giovedì Joe Biden in una dichiarazione, sottolineando che avrebbe preferito “evitare questo obbligo” che dovrebbe colpire più di due terzi della forza lavoro della nazione. “Molte persone non vengono vaccinate finché non usciamo per sempre”, ha detto.

Il testo sospeso lascia al datore di lavoro la facoltà di intraprendere le azioni che riterrà opportune, anche disciplinari, nei confronti di chi resiste al vaccino e ai test periodici. Le aziende che non fanno rispettare l’obbligo si espongono, secondo tale disposizione, a una multa da $ 13.000 a $ 136.000.

La Casa Bianca ha avvertito che la nuova regola è vincolante per tutti gli stati, compresi quelli che hanno approvato leggi che vietano ai datori di lavoro di ordinare vaccinazioni, maschere o test.

Ma nel Paese delle libertà individuali, questa versione americana della tessera sanitaria provoca una protesta nell’opposizione repubblicana, che denuncia la “dittatura”.

Diversi grandi gruppi statunitensi, tra cui il colosso della carne Tyson Foods o la compagnia aerea United Airlines, hanno già sgomberato il terreno imponendo questi obblighi ai propri dipendenti a partire dalla fine di settembre.

Joe Biden ha osservato che questi precedenti non hanno portato a “licenziamenti di massa” o a una “carenza di lavoratori” a causa dell’opposizione al vaccino.

“I datori di lavoro che hanno implementato programmi di vaccinazione nei loro luoghi di lavoro hanno spesso avuto un successo incredibile con oltre il 95% dei lavoratori in regola per quanto riguarda la vaccinazione”, ha affermato giovedì il viceministro del governo. Il lavoro di Jim Frederick.

Ha predetto che questa sarebbe diventata “la norma nella stragrande maggioranza dei luoghi di lavoro che applicano l’obbligo di vaccinazione”.

La pandemia, alimentata dalla variabile delta dall’estate, ha ucciso più di 750.000 persone negli Stati Uniti.

Il presidente Biden ha fatto della lotta al Covid-19 uno dei tratti distintivi della sua presidenza. Ma la campagna di vaccinazione americana, attivamente attuata, si è esaurita, aumentando i tassi di inquinamento e rallentando parzialmente la ripresa economica.