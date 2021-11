SpaceX: Thomas Bisquet e altri 3 astronauti sono tornati sulla Terra (foto)

L’equipaggio di Crew-2 ritorna sulla Terra prima che i loro surrogati arrivino a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, quattro astronauti Crew-3, i cui decollo a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9 sono stati ripetutamente ritardati, principalmente a causa del tempo.

Pubblicato il 9/11/2021



IlUna capsula SpaceX che trasportava quattro astronauti, tra cui il francese Thomas Pesquet, è atterrata durante la notte dal lunedì al martedì al largo della costa della Florida nel Golfo del Messico dopo un soggiorno di sei mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, secondo un video trasmesso dalla NASA.







Thomas Pesquet è tornato con gli altri membri della Mission Crew-2, il giapponese Akihiko Hoshide e gli americani Shane Kimbrae e Megan MacArthur alle 4:33 di martedì. Sono arrivati ​​a bordo della Stazione Spaziale (ISS) il 24 aprile.

Resistito dall’atmosfera terrestre e poi da quattro enormi paracadute, la capsula del Drago ha resistito a una discesa rotante grazie al suo scudo termico. Deve essere recuperato rapidamente da una nave di stanza in mare nelle vicinanze, e subito dopo il portello dell’astronave si aprirà per consentire agli astronauti di uscire. Quindi verranno riportati a terra in elicottero.

La nave Elon Musk trasportava anche 240 kg di attrezzature scientifiche e sperimentali.

Il viaggio verso la Terra si è svolto in più fasi. La capsula è stata rimossa per la prima volta alle 20:05.

Dragon ha quindi fatto il giro della stazione spaziale per circa un’ora e mezza per fotografare l’esterno. In un feed video in diretta dalla NASA, possiamo quindi vedere Thomas Bisquet togliersi la tuta e scattare queste foto attraverso la finestra.

Poi è iniziata la discesa sulla Terra, il volo dura circa otto ore e mezza.

Crew-2 è la seconda missione regolare che SpaceX ha intrapreso per conto della NASA. La compagnia ha permesso all’agenzia spaziale di riprendere i voli dal suolo statunitense, dopo la chiusura delle navette spaziali nel 2011.

Si svolgerà finalmente mercoledì alle 21:03 ora locale dal Kennedy Space Center in Florida.

Nel frattempo, la stazione spaziale non sarà disabitata: a bordo rimarranno due russi e un americano.