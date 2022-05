Sostituito al 17′ dopo 17 anni alla Juventus, Chiellini saluta Tifussi, Dybala in lacrime nell’ultima partita (video)

Tutto sorrisi, il difensore ha salutato i compagni e consegnato la fascia di capitano all’attaccante argentino Paulo Dybala, altro giocatore che lunedì sera ha salutato il Torino Tifusi prima di partire a fine stagione.

Poi ha tagliato l’albo d’oro mentre salutava i fan mentre la partita continuava.

Il campione d’Europa, che ha disputato 116 gare internazionali e che il 1 giugno in occasione della partita argentina di Londra darà l’addio alla Nazionale italiana, ha annunciato mercoledì la sua partenza dalla Juventus, dove gioca dal 2005 e con lui ha vinto 19 scudetti .

Deve ancora decidere tra fermare definitivamente il calcio o intraprendere un’ultima avventura a 37 anni, ad esempio ai campionati nordamericani, premessa che secondo la stampa italiana reggerebbe la corda.

“La Juventus per me era tutto. La mia giovinezza, l’esperienza, la maturità. La voglia di vincere, la gioia della vittoria, l’accettazione della sconfitta”ha detto Chiellini in un post su Instagram prima di quella finale in casa. “Da oggi inizierai a sentire la mancanza di questa squadra, di questi colori, di questo spogliatoio. Sei stato un esempio, un mentore, un fratello, un amico”Gli ha scritto sulla stessa rete il compagno di squadra Leonardo Bonucci, che sarà capitano della squadra la prossima stagione.

Anche Dybala è stato salutato a lungo all’uscita, salutato a bordo campo dall’ex tecnico Sarri e dall’attuale giocatore Massimiliano Allegri.

Ma il 28enne argentino, con 115 gol segnati in bianconero dal 2015, era molto meno sorridente, scoppiando anche in lacrime a fine partita: “Goya” (“gioiello” in spagnolo) parte con rammarico, non aver raggiunto un accordo per prolungare il contratto che scade a giugno.