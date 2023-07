Regno Unito: McDonald’s è al centro di un nuovo caso di violenza sessuale

Più di un centinaio di dipendenti di McDonald’s nel Regno Unito affermano di essere stati vittime di aggressioni sessuali, molestie o razzismo all’interno della catena di fast food statunitense, BBC martedìIl caso, l’ultimo di un’ondata di scandali nel Paese.

“I corpi dei dipendenti di età inferiore ai 17 anni vengono talvolta toccati senza consenso e vengono molestati quasi quotidianamente.La BBC ha scritto sul suo sito web, secondo le testimonianze raccolte.

Il colosso del fast food lo prende di mira già da quattro anniquando il Bakery and Food Workers Union (BFAWU) ha affermato che più di 1.000 dipendenti hanno affermato di essere stati vittime di molestie sessuali e aggressioni sul posto di lavoro.

Un portavoce di Downing Street ha definito la BBC “scoperte”.molto inquietanteHa esortato McDonald’s a rispondere a queste accuse.Sul serio“.

L’ex dipendente Shelby, che aveva solo 16 anni quando ha iniziato a lavorare da McDonald’s l’anno scorso, ha detto alla BBC di essere costantemente influenzata in modo inappropriato e indesiderato dal personale maschile più anziano in cucina, uno dei quali è stato afferrato da dietro e schiacciato, tra gli altri . incidenti.

Si è lamentata con la direzione, ma non è stato fatto nulla, e ha finito per dimettersi, descrivendo nella sua lettera di partenza “Ambiente di lavoro tossico“.”Perché dobbiamo andare a lavorare quando abbiamo paura nello stomaco?chiede Shelby in un’intervista alla BBC.