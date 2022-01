Sorpresa: Dorothée torna su TF1… con Angèle!

Sono passati anni da quando Dorothy ha lasciato il radar dei media per vivere nell’ombra. Star TF1 degli anni ’80 e ’90 con il suo famoso club Dorothy stava bene ed è già tornato all’età di 68 anni. Frédérique Hoschedé, con il suo vero nome, aveva fatto il periodo di massimo splendore del canale con i suoi cartoni animati e le sue soap opera. Per non dimenticare la sua squadra muscolare composta da Jackie, Ariane, Corber e Patrick Simpson-Jones. Un programma diventato cult, proprio come la sua conduttrice che, da ricordare, era anche cantante (Mamma, ciao, ciao maestro di computer, basta bugiardo o terremoto).

“Sto lavorando al suo ritorno”, dice il suo produttore

Ed è proprio in questo contesto che Dorothy farà il suo grande ritorno in tv. Dopo alcuni brevi ritorni in TV Mi piace la parola Non toccare il mio post nel 2016 o giù di lì in Balla con le stelle a sostegno di Elsa Esnoult (la nuova Helen di Hélène e dei ragazzi), il suo produttore Jean-Luc Azoulay ha rivelato a Télé 2 settimane fa che era previsto un vero ritorno. “Sto lavorando per riaverlo”. Egli ha detto. “Ecco cosa dice questo ragazzo… È stata poi rivelata al parigino, frustrata dal risultato. Sono stato inondato di telefonate, ma non mi aspettavo che arrivasse qualcosa. L’ha detto così. A volte ritoccare non è una brutta cosa…“

Dopodiché, i telespettatori nostalgici si aspettavano di più… fino ad oggi. Dorothy in persona dopo aver annunciato lei stessa la grande novità su Twitter. Questo sabato, 22 gennaio (dalle 21:10), parteciperai effettivamente canzone segretaPresentato da Nikos Aliagas. “Non è affatto stressante! È troppo stressante !“, annuncia nel trailer rivelato su Twitter. Prima di trovare anche Jacky e compagnia? Rispondi sabato sera a TF1 dove troveremo anche Anne-Claire Coudray (l’introduzione di JT di TF1, in particolare durante la fanfara di Stromae), Laure Manaudou e Jérémy Frérot e Christophe Beaugrand ma anche Stéphane Plaza (che è appena stato derubatoNobile e… il nostro connazionale e star della canzone Angel. Che bella gente e che sorprese in prospettiva.