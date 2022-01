Il regista Adel Al-Arabi risponde alle critiche sul costume da “Batgirl” | cinema

Il nuovo film “Batgirl” parla di Barbara Gordon, meglio conosciuta come Batgirl. È la figlia del commissario di polizia di Gotham James Gordon e proprietaria di Batman e Robin. La sceneggiatura è stata scritta da Christina Hudson, che ha anche scritto i film “Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of Harley Quinn” e “The Flash”. “Con Batgirl”, ha detto, “vogliamo portare i fan in un’avventura divertente e mostrare un altro lato di Gotham”. Adel e Bilal hanno un’energia illimitata e sono molto contagiosi. Sono i registi perfetti per questo progetto”. Il film sarà disponibile su HBO Max.