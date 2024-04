Questa anteprima del videogioco ci manda in paradiso: abbiamo giocato ad Hades 2 e non possiamo fare a meno di pensarci! sul computer

All'improvviso, lo studio Supergiant Games ha annunciato il lancio di un test tecnico e ha rivelato innumerevoli immagini di gameplay di Hades II. Da parte nostra, abbiamo avuto l'opportunità di giocarci tutta la mattina e superare la prova della strega Ecate in compagnia della nuova eroina Melinoe. Dopo cinque vittorie contro di esso, che ci hanno permesso di scoprire alcune nuove funzionalità di questo seguito, condividiamo con voi le nostre impressioni, il nostro (imminente) gameplay interno e informazioni da ricordare su questo seguito prima dell'inizio dell'accesso anticipato!

Sin dal suo annuncio, c'è stata ambivalenza intorno al videogioco Ade II. Da un lato, la community ha messo in dubbio l'interesse per un seguito della prima parte che, se non si tengono in considerazione i suoi pochi difetti, sembrava sufficientemente realizzato da consentire allo studio di andare avanti. Devo dire che non era ancora nel DNA di Supergiant Games lavorare ad un seguito ! Di fronte alle caute reazioni dell'epoca, una parte dei fan di Zagreus Adventure espresse entusiasmo, sia per la prospettiva di esplorare ulteriormente la tradizione mitologica del franchise attraverso il personaggio Melinoe, sia per la prospettiva di un viaggio capace di superare le vette raggiunte. Ade.

Per Supergiant Games la sfida è duplice : Convinci anche i giocatori più diffidenti e accontenta i tifosi fin dall'inizio. Per misurare la temperatura prima del grande salto, simboleggiato dal lancio dell'accesso anticipato, gli sviluppatori Ade II Ha suscitato sorpresa rivelando una lunga presentazione del gioco e fornendo per alcuni una prova tecnica. In redazione abbiamo avuto l'opportunità di giocarci tutta la mattina, il tempo di completare tutti i contenuti – un massimo di cinque riproduzioni complete – e comprendere alcune delle funzionalità che saranno presenti nella versione Early Access. Poi, Ade II È una buona idea? Ha argomenti per giustificare questa seconda parte? Si sta davvero liberando dal suo sceicco? Vi presentiamo le prime chiavi di risposta!

Dimentica Hades: questo sequel lo porta visivamente a un livello superiore ed è sorprendente

Tre anni e mezzo fa, Ade Connettiti con l'universo come nessun altro. Di conseguenza, molti giocatori sono rimasti stupiti e poi stupiti da questa direzione artistica, da questo meraviglioso doppiaggio, da questa scrittura precisa, e semplicemente dai personaggi o anche da queste sontuose ambientazioni. In un certo senso, Supergiant Games fissa un livello molto alto, forse troppo alto per questo sequel. Almeno, questo è il pensiero che siamo riusciti a fare quando abbiamo annunciato un nuovo lavoro. Oggi, affrontando questa prova tecnica, ci rendiamo conto che questi timori erano soprattutto timori infondati : c'è solo Ade Fare meglio di Ade Identificare gli assi che saranno alla base della sua liberazione per la parte di apertura.

Con una base tecnica e grafica che non potrebbe essere più solida, Supergiant Games ce lo dimostra fin dai primi istanti Ade II Non è lì per riposare sugli allori, né per recuperare numeri: vuole fare meglio. Visivamente, l'evoluzione si sente: certo, siamo su un terreno familiare, ma le ambientazioni sono almeno sorprendentemente belle, se non di più. Ciò che gioca a favore di questa riscoperta dell'universo è in particolare il lavoro svolto sul design dei personaggi già esistenti e il bias grafico per i nuovi arrivati ​​(ciao Arachné!).

A causa dei contenuti limitati, Solo assedove Melinoe – l'eroina e, tra l'altro, sorella di Zagreus e figlia di Ade – appare di nuovo ogni volta, Il bioma dell'Erebus era accessibile ma era più che sufficiente per farci venire l'acquolina in bocca. Il principio rimane lo stesso Ade : Entriamo in una stanza, la svuotiamo dai nemici e prendiamo l'unico percorso o due direzioni a nostra disposizione, guidati dalle ricompense che ci interessano. In termini di level design, mi è sembrato che la disposizione delle stanze fosse meno ripetitiva di quanto lo sia all'interno Ade. Ora speriamo che altre regioni non interferiscano con questa buona impressione!

Mélinoé migliora il gameplay che tanto abbiamo amato: Cronos farà meglio a stare attento

Alla fine, come con i gruppi, non eravamo davvero confusi Ade II. Rimane coerente nel suo stile di combattimento, Ade II Segue le orme del suo sceicco. Attenzione, questo non significa che questo seguito sia pigro, anzi! in caso, Ade II Si basa su solide basi per sperimentare meglio nuovi approcci. Porta con sé una liquidità leggermente superiore rispetto all’indirizzo del 2020, Ade II Usa il pretesto del personaggio di Mélinoé per sviluppare due nuovi assi di gioco: Misuratore di mana e attacchi omega. La strega, Melinoe, è costretta a fare affidamento su un nastro magico per aumentare di dieci volte il suo potere e il suo potenziale.

Come abbiamo scoperto in questo test d'arte, Mélinoé possiede una riserva di magia (sotto forma di contapunti) a cui attinge per sferrare attacchi omega. Tipicamente, ha il fantasma di una strega, chiamato Descura, che le permette di effettuare un attacco, una tecnica e un glifo. Le versioni Omega, realizzate tramite pressione prolungata, offrono varianti più potenti per pochi punti mana. Molto rapidamente ritroviamo il nostro equilibrio e ritroviamo lo stesso piacere, quasi piacevoleSuperiamo ogni arena moltiplicando i colpi, utilizzando lo spazio e le benedizioni degli dei e di altri personaggi della mitologia. Il tutto mentre ti godi le nuove funzionalità di gioco!

Inoltre questo va sottolineato Abisso 2 Non acquisisce semplicemente le stesse attività e passività dei membri dell’Olympus. Se dalla prima parte abbiamo trovato alcune abilità molto utili, i nuovi poteri concessi da alcuni forniscono proprio ciò di cui abbiamo bisogno per iniziare davvero a lavorare su nuovi poteri. Costruisce Ed è brutto. Ad esempio, uno dei poteri di Afrodite ci incoraggia a correre dei rischi bloccando un nemico speciale nello stato indebolito in modo da poter ricaricare il nostro misuratore di mana ad alta velocità e attaccare insieme omega più rapidamente. Insieme alle Sister Blades, la seconda arma che può essere sbloccata come parte di questo test, su sei in totale, Mélinoé si trasforma da strega con tecniche devastanti a guerriera con la stessa rapidità con cui è. Nota anche l'emergere di nuovi personaggi eroici, come Ecate, Hypnos, Nemesis e Ulisse, mentre altri come Selene ed Estia vengono in suo aiuto.

Un'opera titanica, Hades II rivede la sua versione per offrire il meglio del gameplay rogue-lite

A conclusione di questa anteprima Ade IIÈ comune concentrarsi sulle funzioni legate all'apparenza Lite canaglia Dalla licenza. In linea con il primo gioco, Mélinoé può contare su diversi potenziamenti delle sue abilità, a cominciare dal sistema Arcano. Prima di ogni round, puoi meditare e dargli vari segreti con bonus distinti (aumento di salute e mana, rifornimento graduale del misuratore di magia, aumento del danno dei glifi, ecc.). Tuttavia, la giovane strega è limitata (inizialmente, immaginiamo) a un costo totale di dieci punti arcani, il che richiede di fare scelte sagge. Modo effettivo, Ogni arcano ha un costo che va da uno a cinquee si sbloccano utilizzando le ceneri che può raccogliere, in quantità maggiore o minore (a seconda delle ricompense scelte), durante ogni Essendo.

Oltre ai nuovi poteri associati alle benedizioni, Questo nuovo sistema porta maggiore profondità e diversità e rinnova il modo in cui possiamo concettualizzare le nostre vite Costruisce : Una differenza che gli permette di risaltare rispetto al baratro. Sempre dalla parte Lite canaglia, Ade II Prende il modello precedente e ti chiede di farlo Raccogli un set completo di risorse. Durante i nostri test ne abbiamo contati molti: ossa, sensitivi, figli del destino, denaro, torce, piante, semi da piantare, ecc. Svuotare l'arena significa non solo distruggere tutti i nemici, ma anche trattenerli. I tuoi occhi sono aperti per le preziose risorse menzionate sopra. Usarli, infatti, permette di sviluppare l'hub centrale e costruire strumenti che permettono di mettere le mani sui rari oggetti necessari per progredire.. Non aspettarti di raccogliere denaro se non hai un piccone per estrarre uno dei depositi che potresti incontrare! Come per le armi, puoi portare con te un solo attrezzo alla volta: dovrai quindi considerare il tuo equipaggiamento in base alle tue esigenze.

È vero che non abbiamo potuto provare tutti i contenuti finali del gioco, ma abbiamo potuto scoprire una parte piccola e piuttosto interessante: i costumi. A volte, durante a Essendo, potrai accedere alla stanza in cui si trova la simpatica Aracne. Per aiutare Mélinoé nella sua ricerca, le suggerisce di scegliere uno dei tre costumi a sua disposizione in modo da ottenere uno scudo e, soprattutto, un'abilità passiva a dir poco utile. Infine, pianifica questo Ade II Efficace perché il titolo esalta le regole del gioco uscito nel 2020, ripensandone al contempo il modo in cui è composto Lite canaglia È progettato per dimostrare che non si tratta di un semplice processo di copia e incolla. In breve, ci sono prove sufficienti di buona fede per affrontarlo Abisso 2 Come un titolo che risveglia in noi qualcosa di istintivo e rimane sorprendente.

Numero di impressioni Nel giro di poche ore, Ade II Ignorate le preoccupazioni suscitate dall’idea di questo sequel. Sì, conosciamo la formula, il suo mondo, il suo gameplay e il suo aspetto roguelite. Tuttavia, questo sequel rilascia anche qualcosa di unico e diverso che stuzzica la nostra curiosità. Alla fine proviamo una sensazione esaltante, grazie al piacere viscerale che si prova con il controller di licenza in mano, la sensazione di dover scoprire tutto, reimparare tutto. Dopo le nostre cinque vittorie su Ecate, siamo arrivati ​​a un vicolo cieco: ora dobbiamo aspettare l'uscita in Early Access (molto presto, secondo gli sviluppatori) per giocare il resto dell'avventura, Questo è molto frustrante perché ora che l’abbiamo assaggiato, pensiamo solo all’esperienza potenzialmente emozionante che ci aspetta!