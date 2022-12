Sono state scoperte cinque nuove specie di corallo nero che vivono nelle profondità della Grande Barriera Corallina

Misterioso corallo nero… nel diario ZotaxaUn gruppo di ricerca della James Cook University in Australia ha appena descritto la scoperta di cinque nuovi tipi di queste colonie di migliaia di tumori benigni. L’uso di un sottomarino telecomandato ha reso possibile questa scoperta la grande Barriera Corallina E il mare di corallo.

Specie che vivono sotto tutte le profondità

Il corallo nero fa parte di una grande famiglia di organismi. Non sono piante, ma animali. I coralli sono anche animali molto antichi. È apparso nell’era Precambriana, 900 milioni di anni fa. Insieme a meduse, anemoni e gorgonie (gorgonie), appartengono a un gruppo cnidaires. Gli animali di questo gruppo sono caratterizzati dalla presenza di cellule urticanti chiamate Esplosione oculare. Sono abituati a paralizzare la preda ea difendersi. Alcuni rappresentanti di questo gruppo di animali acquatici possono essere pericolosi per l’uomo e persino mortali Sfarfallio di Chironex. Questa è una medusa australiana il cui veleno può uccidere una persona in pochi minuti!

Attualmente gli scienziati hanno identificato più o meno 800 specie di corallo distribuite in 200 generi diversi. Questi animali vivono solitamente in mari caldi dove la temperatura non scende mai sotto i 20°C. Esistono però anche barriere coralline in mari freddi come quelli che bagnano le coste scandinave. Spesso questi coralli crescono molto lentamente in profondità.

Nelle zone con mari caldi, le barriere coralline creano strutture naturali. Questi possono estendersi per centinaia di chilometri. Quindi sono chiamati coralli. La Grande Barriera Corallina, la più grande barriera corallina del mondo, è lunga 2.300 chilometri. Si trova in Australia, al largo della costa del Queensland.

Le barriere coralline crescono lungo i margini continentali. Sono le regioni che si trovano ai margini dei continenti a profondità che possono variare da poche decine di metri a più di mille metri.

Antipatharia, un corallo nero non fotosintetico

Gli scienziati hanno usato un sottomarino telecomandato Hesbastian. Può immergersi a una profondità di 4.500 metri e dispone di bracci di campionamento robotici. I ricercatori della James Cook University in Australia si sono tuffati dalla Grande Barriera Corallina. L’obiettivo della missione, che si è svolta in più fasi nel 2019 e nel 2020, era raccogliere il maggior numero possibile di esemplari di specie coralline che vivono a profondità comprese tra 40 e 1.800 metri.

Durante queste 31 immersioni, il team ha potuto osservare molte specie di coralli nel loro habitat naturale. Hanno anche proceduto alla raccolta dei campioni. Hanno riportato 60 esemplari di un corallo piuttosto particolare: il corallo nero.

Chiamato anche antipathariaIl corallo nero cresce in acque poco profonde e fino a 8.000 metri di profondità. Alcuni esemplari hanno un’età incredibile, che può raggiungere i 4.000 anni!

Il corallo nero è spesso molto ramificato. Sembrano cespugli, piume, ventagli e altri sembrano una frusta.

Le barriere coralline ottengono la loro energia dalle alghe unicellulari chiamate Simbiodinio con cui vivono in convivenza. Le alghe forniscono loro i nutrienti di cui hanno bisogno attraverso la fotosintesi e il corallo fornisce una casa per le alghe. I coralli neri non usano la fotosintesi, che consente loro di vivere a profondità che la luce solare non può raggiungere. Si nutrono di sostanze nutritive e plancton trasportate dalle correnti oceaniche, da cui il nome alimentatori di filtri passivi.

Cinque nuove specie di corallo nero

In precedenza, la raccolta di coralli nelle zone di mare profondo di questa regione veniva effettuata utilizzando tecniche di dragaggio. Poi hanno causato grandi danni. Utilizzando un sommergibile con un braccio robotico dotato di maniglie, gli scienziati sono stati in grado di raccogliere i loro campioni con precisione chirurgica. Il robot ha prelevato delicatamente ogni campione e poi lo ha collocato in scatole di stoccaggio pressurizzate e a temperatura controllata a bordo del sottomarino.

Tornando al laboratorio dopo ogni immersione, i ricercatori hanno esaminato le caratteristiche fisiche delle specie di corallo nero raccolte. Utilizzando tecniche di biologia molecolare, sono stati anche in grado di analizzare e sequenziare il loro DNA. Così, hanno scoperto cinque nuove specie sconosciute fino ad oggi. Tra questi, una specie è stata scoperta a una profondità di quasi 800 metri sulla conchiglia del nautilus, un mollusco cefalopode utilizzato nelle profondità oceaniche.

Con questa scoperta, i ricercatori si rendono conto che le profondità dei mari e degli oceani contengono molti più organismi del previsto. Queste barriere di corallo nero sono anche habitat importanti per un’ampia varietà di pesci e invertebrati che possono nutrirsi e trovare rifugio lì.

Sfortunatamente, come altri coralli, i coralli neri sono particolarmente minacciati dalla raccolta illegale per rifornire l’industria della gioielleria!