Salute mentale: guardare l’alba e il tramonto è benefico!

Per sollevare il morale e migliorare la salute mentale, si consiglia di guardare l’alba o il tramonto.

Sei spesso di cattivo umore o triste? Per rimediare, prenditi qualche secondo per guardare l’alba o il tramonto. La tua salute mentale ne trarrà beneficio. MCE TV ti dice tutto dalla A alla Z!

Come ti prendi cura della tua salute mentale?

Prendersi cura della propria salute mentale non è sempre facile. In effetti, tra Esami, corsi o piccoli lavori, c’è qualcosa da sottolineare. Quindi, per affrontare tutto questo, esistono soluzioni.

Ad esempio, è importante che Guarda la sua dieta. In effetti, alcuni alimenti sono più utili di altri per prendersi cura della propria salute mentale e tenere a bada lo stress.

Quindi, sentiti libero di mangiare verdure ricche di fibre prebiotiche. Questo è il caso di cipolle, cavoli, mele, porri o banane. Anche i cibi fermentati e i cereali sono un buon alleato.

Ma per alcuni, dormire a sufficienza o guardare il cibo non è sufficiente. Per questo possono Rivolgiti alle associazioni o siti web dedicati alla salute mentale.

Così, l’assemblea Nightline ha pubblicato un kit di sopravvivenza sul suo sito web. Quest’ultimo include tutte le informazioni utili per prendersi cura della propria salute mentale. Appuntamenti gratuiti con ridimensionamenti, consigli, strumenti… c’è tutto.

Per cercare di prenderti cura della tua salute mentale, puoi anche tornare alle cose semplici della vita. Pertanto, è stato dimostrato che la ricerca L’alba o il tramonto hanno effetti positivi. MCE TV ti dice di più!

Splendido tramonto a Parigi oggi pic.twitter.com/lG8UoTIVvT – Sicci🌙 (SicciBsgh) 26 maggio 2021

Benefici all’alba e al tramonto

Ogni giorno, tutti affrontano momenti difficili. Dal mattino in cui ti svegli fino alla fine della giornata, Molte situazioni portano stressdanni alla salute mentale.

Inizio del lavoro o della scuola. Lo ha dimostrato uno studio condotto dall’Office of National Statistics Il trasporto pubblico aumenta l’ansia.

Quindi, per affrontare la giornata in modo più sereno, i ricercatori dell’Università di Exeter hanno dimostrato i benefici per la salute mentale dei fenomeni naturali effimeri. Ciò include l’alba e il tramonto.

Così hanno guidato Uno studio su 2509 adulti. Hanno mostrato alle cavie immagini di fenomeni naturali, come arcobaleni, tempeste o persino un cielo stellato.

“Abbiamo analizzato i risultati sull’estetica e la disponibilità a pagare per vivere ogni scena nel mondo reale”.spiega il gruppo di ricercatori sulla rivista Giornale di psicologia ambientale. conclusione?

La ricerca ha dimostrato che le immagini con l’alba o il tramonto giocano sulla salute mentale delle persone. Queste immagini hanno sollevato il benessere che Migliora l’umore, le emozioni positive o la comunicazione sociale.

“Il nostro studio suggerisce che vale la pena alzarsi un po’ prima per vedere l’alba o fare una passeggiata per godersi il tramonto”. Alessandro J. ha detto: Smalley, autore dell’opera.