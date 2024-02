“Sono stata stupida” Questa attrice ha rifiutato di recitare in questo film d'azione che ha fatto esplodere la carriera di Keanu Reeves

Nella categoria degli attori/attrici che rimpiangono certe decisioni, ce n'è sicuramente una che ha interpretato Catwoman sul grande schermo quando ha detto “no” a Jan de Bont.

Sulla strada del successo

La breve storia del cinema è fatta di occasioni mancate e felici coincidenze. Non molto tempo fa abbiamo appreso che Jodie Foster ha rifiutato il ruolo della Principessa Leia in Star Wars, con grande gioia di Carrie Fisher. Recentemente abbiamo anche discusso del fatto che Sting ha rifiutato il ruolo di Kyle Reese nel film Terminator, permettendo a Michael Biehn di interpretare il personaggio. Oggi esamineremo un'altra grande occasione mancata, quella di Halle Berry. In colloquio Mentre era al fianco di Keanu Reeves, ha rivelato che avrebbe potuto recitare con l'attore dai primi anni '90, piuttosto che dover aspettare che John Wick 3 desse una risposta all'uomo che interpretava Neo in Matrix.

“Mi è stato offerto di recitare nel film Speed ​​​​con Sandra Bullock“, come dici. “Sono stato stupido e ho detto di noSe il nome Speed ​​non vi dice nulla, si tratta di un film d'azione che ebbe un grande successo quando uscì nelle sale nel 1994. Seguiamo le avventure di un poliziotto (Jack, interpretato da Keanu Reeves) che cerca di salvare civili da una situazione inevitabile: si ritrovano… su un autobus con esplosivo. Se i passeggeri tentano di scendere o se la velocità della macchina scende sotto gli 80 km/h, esploderà. Con l'aiuto di uno dei passeggeri (interpretato da Sandra Bullock), Jack dovrà usare l'astuzia per evitare un massacro. Se viene spiegato in questo modo Il film potrebbe far venire voglia, ma Halle Berry ammette che ciò che le è stato presentato sul progetto all'epoca era molto meno emozionante. “In mia difesa, ho letto una versione dello scenario in cui l'autobus non ha mai lasciato il parcheggio. Ho partecipato al progetto prima di Keanu e Sandra, e loro mi hanno mostrato la versione del parcheggio. Quando ho letto la sceneggiatura mi sono detto: no, no, no“”. È una scelta di cui vi pentirete amaramente quando il film uscirà sugli schermi.

Autobus magico

Quando è stato rilasciato, Speed ​​ha creato molto clamore. È considerato un eccellente film d'azione pieno di suspense e ha incassato oltre 350 milioni di dollari al botteghino con un budget di circa 30 milioni di dollari.. Il film ha vinto numerosi premi, tra cui il miglior montaggio sonoro agli Academy Awards del 1995, il miglior montaggio ai BAFTA Awards del 1995, il miglior duo agli MTV Movie Awards del 1995 e la migliore attrice per Sandra Bullock ai BAFTA Awards del 1995. 1995. La seconda parte è stata pubblicata nel 1995. 1997, ma nonostante la presenza di Willem Dafoe nel ruolo del cattivo, il film non ha impressionato né la stampa né gli spettatori. Il film ha vinto il titolo di “Peggior sequel del 1997” ai Razzie Awards, guadagnando solo 164 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione più o meno equivalente.