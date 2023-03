Sono specificati i termini e le condizioni per la licenza dei centri sanitari sportivi

E Decreto 8 marzo è preso per applicareArticolo 5 della legge del 2 marzo 2022 Mira a democratizzare lo sport in Francia, consacrando l’esistenza di centri sportivi e sanitari.

Tali strutture hanno lo scopo di facilitare e promuovere l’accesso all’attività fisica e sportiva ai fini della salute e all’attività motoria appropriata, fornendo attività di accoglienza, informazione e orientamento al pubblico in merito all’esercizio di tali attività, nonché attività di comunicazione e formazione per gli operatori sanitari e le settore sociale, sport e attività fisica adeguata.

Determina le condizioni e le procedure per l’autorizzazione dei centri sanitari sportivi da parte dell’autorità amministrativa.

Strutture attuative dei compiti che alla data di pubblicazione sono stati assegnati ai centri di salute dello sport Atto del 2 marzo 2022 Possono richiedere lo status di Casa della salute senza ottenere un permesso fino al 31 dicembre 2023. Devono richiedere un permesso entro e non oltre il 30 giugno 2023.

Merita accoglimento il silenzio semestrale mantenuto dall’amministrazione sulla richiesta.

Non avendo precedentemente menzionato il permessoSezione L. 1173-1 del codice di sanità pubblica Entro e non oltre il 31 dicembre 2023, questi centri benessere e fitness non possono più rivendicare lo stato di centro benessere e fitness a partire dal 1° gennaio 2024.