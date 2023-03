Danimarca: controversa coorte di 10.000 menti per lo studio delle malattie mentali

Vicino Diecimila cervelli conservati in formalina. Ecco cosa sono gli scantinati dell’Università della Danimarca, dove oggi si raccoglie la più grande raccolta di materia grigia del pianeta.

Il valore scientifico di questo accumulo di massa neuronale è eccezionale, ma questa raccolta pone un problema etico: tutta I cervelli sono stati prelevati dai malati di mente Negli istituti psichiatrici, senza il consenso dei pazienti o delle loro famiglie.

Jesper Vaczy Kragh è uno storico. Spiega questo bizzarro raggruppamento in base al controllo statale degli ospedali psichiatrici in Danimarca: “La maggior parte delle istituzioni danesi facevano parte della psichiatria statale, quindi erano ospedali psichiatrici statali e nessun estraneo ha mai chiesto cosa stesse succedendo in queste istituzioni”.

Gruppo per lo Studio delle Malattie Mentali

10.000 cervelli conservati presso l’Università della Danimarca sono stati raccolti tra il 1945 e il 1980 da Erik Stromgren, il famoso psichiatra danese, in collaborazione con un neuropatologo.

Nonostante le circostanze in cui i cervelli sono stati rimossi, il Comitato etico danese ha deciso all’inizio degli anni ’90 che potevano essere utili per la ricerca.

“Penso che il dibattito si sia placato. Questa è una ricerca scientifica molto impressionante e utile se vuoi saperne di più sulla malattia mentale. Questo è l’approccio che abbiamo ora”.afferma Martin Werenfeldt Nielsen, il patologo responsabile di questo ampio gruppo.