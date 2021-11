“Sono paralizzato dall’alto per le prossime quattro settimane”

Eric Boschman, che può essere ascoltato ogni sabato su “Les Bons Vivants” di Bel RTL, ha avuto una serata vivace. Il ragazzo che ha appena pubblicato un libro con Julien Lapraille voleva truccare, e si è ritrovato con una doppia lussazione delle spalle, alcune rotture dei legamenti e microfratture.

Ha spiegato tutto sulla sua pagina Facebook: “ Non ti parlo sempre della mia vita privata. Ma qui, ti devo due parole perché alcuni degli eventi saranno posticipati nei prossimi dieci o quindici giorni. Volevo scherzare e ho preso una pala. Quello è un pompiere. Devo ringraziare gli infermieri e il medico SMUR che si sono presi cura di me così rapidamente con un sorriso. Poi i vigili del fuoco che sono stati molto efficienti. E infine, Emergenze per Santa Elisabetta. Insomma, tanto rumore e agitazione per una doppia lussazione delle spalle, alcuni legamenti strappati e microfratture. Non ti sei ancora liberato di me. E che i troll ti calmino nell’acqua

»», scrive, condividendo alcune immagini che traducono il triste evento.

Come ha risposto Eric Bushman su Twitter: ” Rischio di stare un po’ tranquillo a leggere per qualche giorno. Sono un grande fan di Philip Croizon (ndr: un atleta amputato a cui non manca mai l’umorismo) da molto tempo. Ma lì, essendo rimasto paralizzato per le prossime quattro settimane, riesco a malapena a intravedere la sua vita quotidiana e sono davvero impressionato. »