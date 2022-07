Emma Watson aliena alcuni dei suoi fan con questa chiara opinione

popolo e re

L’attrice ha acceso un acceso dibattito.

Dor si attaccherà sempre alla sua pelle. Come Daniel Radcliffe e Rupert Grint, Emma Watson è chiaramente inseparabile dall’universo Harry Potter. Ma le ultime posizioni considerate da J.K. L’odiatore transgender della Rowling ha in qualche modo offuscato la magia della saga.

“Il mondo di JK Rowling di lei”



Di recente, l’attrice britannica stava per annunciare ai suoi parenti che riprenderà il ruolo di Hermione Grange a una sola condizione: che l’autrice non faccia parte di un potenziale sequel. Un’opinione chiara che non ha mancato di risuonare tra fan e netizen. Non sputerei mai ad Emma Watson, (…) battaglie correlate. Ma Harry Potter, qualunque cosa si pensi, rimane il lavoro, la storia, il mondo di J.K. Rowling, è lei. Senza tutto questo non è niente. Abbiamo scritto su Twitter. “Emma Watson, carriera in caduta libera, ma impone condizioni se ci sarà un prossimo Harry Potter. Solo che J.K. Rowling ha ancora il controllo dei diritti e senza il suo consenso…”Retroilluminato.

Sul social network, Emma Watson si è avvicinata discretamente a J.K. Rowling suggerendo che la Giornata internazionale dei diritti della donna fosse ribattezzata “Giornata internazionale della donna” Quelli il cui nome non dovrebbe essere pronunciato«.