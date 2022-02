son mystérieux message laissé sur un tableau pourrait enfin être décrypté

Si vous êtes fan de Stephen Hawkingde son génie et de son histoire, vous savez sans nul doute que ce dernier a laissé derrière lui un tableau noir très enigmatique, et encore difficilement déchiffrable. Les choices pourraient cependant très bientôt être amenées à évoluer.

Un mystérieux message qui fait de nouveau parler de lui

Après avoir consacré sa vie aux enigmes du cosmos, le professeur Stephen Hawking un laissé derrière lui un mystère bien connu par ses fans. Le cosmologiste et célèbre physicien de Cambridge, décédé en 2018 à l’âge de 76 ans, cherissait un tableau noir qui comporte depuis 1980 dessins humoristiques, des gribouillages et des équations. Ce tableau a été griffonné de la sorte lors d’une conférence que Stephen Hawking avait organisée en 1980, et la signification de tous les graffitis presenti sul tableau prend beaucoup de temps à être élucidée.

Le tableau noir encore plein de mystères visible lors de l’exposition “Stephen Hawking at Work”.

Que significa, per esempio, “simmetria della meraviglia” ? Qui est le Martien à la barbe hirsute desssiné en grand au centre du tableau ? Pourquoi y at-il un calmar à nez mou qui grimpe sur un mur de briques ? Qu’est-ce qui se cache dans la boîte de conserve étiquetée “supergravité Exxon”mystère, surtout, qui persiste, sans aucune ébauche de théorie à l’horizon pour l’expliquer ?

O, ce tableau noirqui est autant une œuvre d’art déroutante qu’un souvenir de l’histoire de la physique, sera exposé pour la toute première fois jeudi dans le cadre d’une collection d’objets acquise par le Museo della Scienza de Londres, comme nous le révèle nos confratelli du Custode.

Una possibilità di decifrare il messaggio in questione

Juan-Andrés Leonil conservatore dell’ufficio di Stephen Hawking, espère que les personnes qui ont été invitées à prendre part à cette exposition (qui sont des proches di Stephen Hawking ou des personnes ayant assisté à la conférence sur le superespace et la supergravité qui s’est tenue à Cambridge il ya plus de 40 ans) permettront de décrypter i misteri qui persistent sur ce tableau noir, et notamment le mystère “supergravité Exxon”.

À note que l’exposition dont il est question ici ne comprend qu’une partie des quelque 700 objets que le personal du Musée des sciences a triés. À terme, toutes les pièces seront Photographiees et mises en ligne pour que tout le monde puisse les voir. Parmi les objets les plus habituels, on trouve une petite pomme en verre (un cadeau des chercheurs d’Intel et un clin d’œil au poste de Hawking, qui esercitare il ruolo professionale Lucasiensoit la personne qui est en charge de la chaire de mathématiques de Cambridge, poste qu’avait autrefois exercé Sir Isaac Newton).

“Nous ne voulions pas que l’exposition soit solennelle, leurde de trombones et de galaxies tourbillonnantes, etc. Nous voulions qu’elle soit ludique“un dichiarato Juan-Andrés Leon. “Il ne prenait pas les choices trop au sérieux et je ne pense pas qu’il serait devenu une telle célébrité s’il n’avait pas eu cette étincelle d’amusement en lui.”

L’esposizione “Stephen Hawking al lavoro” est gratuito et se tieendra jusqu’au 12 juin au Museo della Scienza de Londraavant de se rende au Museo della Scienza e dell’Industria de Manchester, puis au Museo Nazionale delle Scienze e dei Media de Bradford, au Museo Nazionale Ferroviario de York et Locomozione, nel conte di Durham, in Angleterre. Et si vous voulez savoir pourquoi Stephen Hawking avait mieux compris le funzioni dei trous noirs que quiconque, vous pouvez pous référer à notre precedente articolo sur le sujet.